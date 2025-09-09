A Dentro la notizia l'intervista a suor Miranda Moltedo, insegnante di Carlo Acutis quando frequentava la scuola elementare

Si parla di Carlo Acutis negli studi di Dentro la notizia e ospite vi era suor Miranda Moltedo, ex insegnante di disegno nonché ex direttrice della scuola elementare dove il Santo ha studiato. Parlando con Gialuigi Nuzzi ha spiegato: “Confesso che noi non ci siamo accorti subito che fosse un santo, a scuola era un bambino normale. Era un bimbo sereno – parlo della primaria, le scuole elementari – io sono stata direttrice delle elementari negli anni in cui la frequentava e gli ultimi anni ho fatto anche l’insegnante di disegno. Carlo era un bimbo tranquillo, attento, vivace nel modo giusto di cui non si parla nei consigli di classe, un bimbo attento e anche curioso della realtà per quello che ricordo”.

Quindi ha aggiunto e ribadito: “Era impossibile capire che fosse un santo, Carlo era molto normale e veniva da una famiglia molto normale”. Il talk di Canale 5 si è collegato anche con una signora che dice di essere stata in qualche modo miracolata e che ha raccontato la sua storia: “Una persona a me molto ma molto cara stava male. Ieri stavo vedendo la canonizzazione di Carlo Acutis e mentre il vescovo ha parlato della sua vita, quando è nato, è morto… le varie date si sono andate ad incrociare con quelle di questo mio parente: il 3 maggio lui ha subito un trapianto, il 3 maggio Carlo Acutis è nato”.

CARLO ACUTIS SANTO, LA TESTIMONIANZA DI UNA “MIRACOLATA”

E ancora: “Ma soprattutto la cosa che l’accomuna era l’età, e anche la malattia era vicina a quella di Carlo Acutis. La cosa più sconvolgente – ha aggiunto – è stata quando ho visto una foto di Carlo Acutis su internet, ho coperto gli occhi, ho fatto vedere la foto a mio marito e mi ha detto che era uguale a questo mio parente che stava male”.

“Io ho definito Carlo Acutis come il suo angelo protettore, ci siamo messi in macchina e siamo venuti qui”. Ricordiamo che Carlo Acutis, che da domenica scorsa è Santo, è morto a soli 15 anni a seguito di una leucemia fulminante.

