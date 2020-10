Carlo Acutis: tomba aperta alla venerazione/ Il 10 ottobre la messa di beatificazione

E’ esposto da oggi presso la basilica superiore di San Francesco ad Assisi, il corpo di Carlo Acutis, il giovane morto a Monza nel 2006, all’età di 15 anni, a causa di una leucemia fulminante. Inizia di fatto oggi il percorso di beatificazione, che culminerà il prossimo 10 ottobre alle ore 16:30 con la cerimonia vera e propria. Carlo Acutis è uno dei giovani indicati da Papa Francesco come modelli nella Christus vivit, e la sua tomba sarà aperta alla venerazione fino al prossimo 17 ottobre. Il giovane ragazzo deceduto in tenera età ha sempre mostrato una grande passione per la Chiesa, e una fede costante; fece la Prima Comunione grazie ad un permesso speciale a sette anni, e ogni giorno diceva il rosario e andava a messa. Inoltre, grazie al suo amore per i santi, allestì una mostra sui miracoli eucaristici, visibile anche online, e che ha avuto un successo mondiale.

CARLO ACUTIS ESPOSTO AD ASSISI, IL VESCOVO: “ATTESA GRANDE E FESTOSA”

“Consentire a più persone un momento di raccoglimento davanti alla tomba di Carlo Acutis, sia prima che dopo la beatificazione del 10 ottobre nella Basilica superiore di San Francesco”. Così ha parlato, come riferisce Vatican News, il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, spiegando appunto l’esposizione da oggi presso il Santuario della Spogliazione, al termine della messa dallo stesso presieduta: “Il giorno della beatificazione – ha aggiunto – porteremo nel luogo della celebrazione una reliquia, ma il suo corpo resterà sempre qui fino al 17 ottobre”. Mancano ormai meno di dieci giorni alla beatificazione di Carlo Acutis, e “L’attesa è grande e festosa”, ha spiegato ancora monsignor Sorrentino. “Non è cosa di tutti i giorni – aggiunge – che un 15enne salga agli onori degli altari, in segno di una vita veramente santa, cristiana, radicata nel Vangelo e condotta sulle orme di San Francesco d’Assisi. Questo ragazzo – conclude il vescovo – era veramente geniale e tanti aspetti della sua vita rappresentano una provocazione per noi”.



