Carlo Alberto dalla Chiesa, padre di Rita/ Come è morto? Lei: “Mai visto piangere”

Chi è il padre di Rita dalla Chiesa? Carlo Alberto dalla Chiesa, il generale e prefetto italiano nato nel 1920 e morto poco più di 60 anni dopo, a Palermo, vittima di un attentato vittima di quella mafia che lui stesso ha cercato di combattere e contrastare tra il 1966 e il 1973, quando era al comando della Legione Carabinieri di Palermo. Fu proprio nella città siciliana che tornò anni dopo, nel 1982, nei panni di prefetto con l’incarico di contrastare Cosa nostra così come aveva fatto con il terrorismo, ma pochi mesi dopo, in via Carini, fu ucciso con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. La sua storia non deve essere dimenticata e la figlia Rita dalla Chiesa continua a parlarne proprio per questo. Le generazioni moderne non conoscono la sua storia, sono all’oscuro della sua battaglia ma anche di quella che era la vita a quei tempi e li stessa ha ribadito spesso: “Chi non li ha vissuti non può sapere cosa sono stati. Anni nei quali potevi perdere la vita solo facendo la fila alla posta. Sparavano a un simbolo, una divisa, non a un uomo. Anni cupi, di piombo. E non solo per la mia famiglia”.

Rita dalla Chiesa racconta Alberto dalla Chiesa

Ma Rita dalla Chiesa non ha solo l’immagine dell’uomo indivisa che ha combattuto per gli italiani contro nemici spesso invisibili e ben nascosti anche nelle istituzioni, ma anche di un uomo che credeva molto nella famiglia, un uomo che quando lei si è separata non le ha rivolto parola per un po’, lo stesso che era un padre premuroso e che ogni 22 giugno, per il suo onomastico, le ha regalato delle rose. Lei stessa ha raccontato: “Era molto affettuoso, quando entrava a casa cambiava sguardo. In un ultimo biglietto, quasi premonitore, ci ha scritto “Voletevi bene sempre, come ora”. Cosa racconterà a Oggi è un altro giorno ospite nel pomeriggio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA