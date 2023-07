Carlo Alberto Mancini cambia vita dopo Uomini e Donne/ Dopo l’addio a Nicole Santinelli, lascia…

Carlo Alberto Mancini cambia vita

Carlo Alberto Mancini è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione di Uomini e Donne. Con la sua dolcezza aveva conquistato il cuore di Nicole Santinelli con cui, però, la storia, dopo la fine del programma, è finita dopo poche settimane. Carlo e Nicole, infatti, si sono detti addio avendo obiettivi e stili di vita diversi. Dopo l’addio a Nicole Santinelli, Carlo è tornato alla sua vita anche se ha deciso di cambiare. Già durante il periodo di Uomini e Donne e la storia con Nicole, Carlo aveva pensato di trasferirsi da Ravenna a Roma.

Un trasferimento che i fan di Uomini e Donne speravano di vedere già durante la storia con la Santinelli. Ora che la storia con l’ex tronista è finita, Carlo ha scelto ugualmente di trasferirsi a Roma dando inizio ad un nuovo capitolo della sua vita.

Carlo Alberto Mancini nuovo tronista di Uomini e Donne?

Con il trasferimento a Roma, Carlo Alberto Mancini ha deciso di dare una svolta alla propria vita. L’ex corteggiatore non ha perso le speranze di ritrovare l’amore e, per lui, la possibilità di cercare nuovamente la donna della sua vita, potrebbe arrivare direttamente da Uomini e Donne.

Il nome di Carlo continua ad essere insistentemente accostato al trono per la prossima stagione del programma di Maria De Filippi. Non sarebbe una novità per il dating show di canale 5 che, già in passato, ha puntato su ex corteggiatori. Accadrà lo stesso anche a settembre?

