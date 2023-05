Carlo Alberto Mancini, chi è la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne/ “Amo…”

Carlo Alberto Mancini: chi è il corteggiatore scelto da Nicole Santinelli

Carlo Alberto Mancini è la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. La tronista lo ha preferito ad Andrea Foriglio confermando di aver provato un trasporto importante per lui sin dalla prima esterna. Tra Carlo e Nicole c’è sempre stata una forte attrazione fisica e anche nell’ultima esterna i due si sono lasciati andare ad un bacio passionale. Nonostante in tanti erano pronti a scommettere su Andrea, alla fine, Nicole ha scelto Carlo che, proprio a Uomini e Donne, ha confessato di aver subito anche del bullismo quando era un ragazzo.

SCELTA NICOLE SANTINELLI A UOMINI E DONNE: CHI È? CARLO/ "Mi hai sorpresa..."

Prima della scelta, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Carlo ha parlato di Nicole svelando perchè ha scelto di corteggiarla. “Di Nicole mi ha senza dubbio colpito l’aspetto fisico, lei incarna il mio tipo ideale di donna: ha un viso dolce, i capelli biondi, è alta… ma l’estetica ha un’importanza secondaria: sono sceso per lei sulla base di ciò che penso abbia dentro. Dietro questa apparenza un po’ austera, che a me sembra una sorta di corazza, Nicole è molto dolce, seria e affidabile…e non ha peli sulla lingua”, ha detto.

ANDREA FORIGLIO: CHI È LA NON SCELTA DI NICOLE SANTINELLI, UOMINI E DONNE/ "Voglio…"

Il passato doloroso in amore di Nicole Santinelli

Carlo Alberto Mancini ha voglia di innamorarsi e vivere una storia importante con Nicole Santinelli dopo aver sofferto tanto in passato proprio per amore. “Io non sono perfetto. Ho fatto soffrire delle ragazze, anche se non volevo: spesso mi è capitato di avere delle amiche che da me desideravano qualcosa in più dell’amicizia. Ho interrotto questi rapporti perché non mi piacciono le situazioni ambigue, ma purtroppo questo ha inevitabilmente provocato delle sofferenza“, ha detto per poi svelare di essere stato tradito.

“In passato sono stato tradito: ho letto una chat in cui la ragazza con cui stavo ormai da qualche anno chiedeva a un’amica di non rivelarmi quello che era successo con un’altra persona…mi è crollato il mondo addosso! Ero davvero tanto innamorato, quindi ho fatto molta fatica a chiudere quella relazione, ma alla fine l’ho fatto e non me ne pento. lo sono fedelissimo in amore, non posso tollerare un tradimento”, ha concluso.

Nicole Santinelli, chi è la tronista di Uomini e Donne/ Ho vissuto la violenza..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA