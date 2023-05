Carlo Alberto Mancini, chi è la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne/ “Ora la porterò alle Maldive”

Chi è Carlo Alberto Mancini, il corteggiatore scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne

Carlo Alberto Mancini è la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Il corteggiatore ha 34 anni, è nato a Bologna, è laureato in giurisprudenza ma ha deciso di percorrere una strada diversa da questa. Carlo, infatti, è un personal trainer ed è titolare di uno studio adibito a questa attività. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Carlo ha dimostrato di essere un uomo ‘d’altri tempi’, nonché molto interessato a Nicole.

Qualità che, a quanto pare, hanno fatto colpo sulla tronista che lo ha preferito al ‘favorito’ Andrea Foriglio. Carlo lascia dunque Uomini e Donne insieme alla tronista, pronti ad iniziare la loro vita insieme. Prima, però, Carlo si dice pronto a mantenere una promessa fatta a Nicole alcune settimane fa.

Carlo Alberto Mancini e la promessa fatta a Nicole dopo la scelta

In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini ha rivelato che, qualora Nicole Santinelli lo avesse scelto, insieme sarebbero volati alle Maldive per una vacanza da sogno. “Intanto le ho promesso che la porterò alle Maldive se usciremo insieme dal programma e io mantengo sempre le mie promesse.” ha dichiarato infatti Carlo al magazine. Infine ha anticipato: “Una giornata tipo potrebbe essere una colazione insieme, fuori, seguita da una passeggiata con i nostri cani e magari una bella gita fuori porta. A entrambi piace il mare, quindi potremmo andare in un ristorante sulla spiaggia e perché no, farci anche un bagno! Ma in realtà mi piace improvvisare, quindi una giornata tipo sicuramente conterrebbe molte sorprese.”

