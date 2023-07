Carlo Alberto Mancini replica a Nicole Santinelli/ “Sono una persona pulita, girerò sempre a testa alta”

Carlo Alberto Mancini contro Nicole Santinelli: le parole di lei

La storia d’amore tra Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli è ormai finita da qualche mese. Dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne e aver lasciato insieme la trasmissione, si sono detti inaspettatamente addio spiazzando letteralmente i fan che non si aspettavano tale epilogo. Dalla scelta di dirsi addio è trascorso ormai del tempo, ma Nicole Santinelli è tornata sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne non sono piaciute a Carlo che ha deciso di replicare con un video pubblicato sui social, ma cosa ha detto esattamente la Santinelli?

Carola Carpanelli e il compleanno da single/ Grande festa con gli amici per l'ex Uomini e Donne

“Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo che avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona. Credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi”.

Uomini e donne, Tina Cipollari dice addio?/ "Non ho ricevuto alcun.."

La replica di Carlo Alberto Mancini

Dopo aver letto le dichiarazioni di Nicole Santinelli, Carlo Alberto Mancini ha deciso di replicare alle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne con un video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. “Ciao a tutti, il video di oggi è soltanto per dire la mia sulle recenti accuse che sono state mosse nei miei confronti a cui questa volta non risponderò. Non risponderò perché è talmente evidente l’intento di colpire, al di fuori della verità, che non meritano risposta. Quindi ognuno è libero di credere a ciò che vuole, assolutamente. Ma io sono una persona pulita, ho sempre fatto del bene. Sempre! Quindi girerò sempre a testa alta. Queste accuse pretestuose, infondate, in mala fede, non meritano neanche la mia risposta. Tutto qua”.

Alle parole dell’ex corteggiatore seguirà una nuova replica di Nicole o la questione finirà così? I fan di Uomini e Donne non escludono di vederli nello studio del dating show di canale 5 durante le prime puntate della nuova stagione.

LEGGI ANCHE:

Giulio Raselli sbarca su Only Fans/ L'ex corteggiatore di Uomini e Donne approda sulla piattaforma hot

© RIPRODUZIONE RISERVATA