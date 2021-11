Carlo Alberto, Nando e Simona, padre e fratelli Rita Dalla Chiesa/ “Sofferenza…”

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso nella strage di via Carini dove perirono anche la consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo, ha affidato la propria memoria ai figli Rita, Nando e Simona, nati dal matrimonio con Dora Fabbo Dalla Chiesa, scomparsa a soli 52 anni. Solo e con tre figli, Carlo Alberto Dalla Chiesa si risposò con Emanuela Setti Carraro. Dopo la morte del padre, Rita, Nando e Simona Dalla Chiesa hanno portato avanti la sua memoria. Nando è scrittore, sociologo, politico e accademico italiano mentre Simona è una politica.

Estremamente legata alla propria famiglia, Rita Dalla Chiesa, nelle varie interviste rilasciata, parla del padre, dell’amore che il Generale nutriva per la propria famiglia e dei valori che ha trasmesso ai suoi figli. La Dalla Chiesa, inoltre, dedica spesso parole d’amore ai suoi fratelli.

Rita, Nando e Simona Dalla Chiesa hanno affrontato insieme il dolore per la morte del padre Carlo Alberto e della moglie Emanuela. Poco tempo fa, inoltre, hanno affrontato il dolore per la morte di Emilia, la moglie di Nando a cui la stessa Rita Dalla Chiesa era profondamente legata. Con una foto su Instagram, Rita Dalla Chiesa ha voluto così condividere un ricordo di famiglia. Un momento in cui c’era la serenità, ma anche il dolore come scrive la stessa conduttrice.

“In queste due foto la nostra vita a metà. La serenità prima, la sofferenza violenta dopo. E lei, Emilia, c’era sempre. Prima abbracciata sorridente a Nando, e dopo con le mani sul ventre, a proteggere Doretta, che sarebbe nata a gennaio. E ,nei giorni a seguire, a proteggere noi tre fratelli, prendendosi addosso lei il dolore di vedere come quei “maledetti per sempre”, con le loro armi, avevano ridotto la catenina, l’orologio e l’anello di papa’. E la borsetta di Emanuela. Aveva lavato lei il loro sangue, perché non lo vedessimo noi. Oggi, Emu’, e’ piu’ presente che mai. Sempre. Con amore. Grazie, biondina del Prof”, ha scritto la Dalla Chiesa.

