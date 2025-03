Chi è Carlo Alighiero, il marito di Elena Cotta: l’amore scoppiato sul palco

Conosciuto mentre frequentava una scuola di teatro, Elena Cotta si è subito innamorata di quell’uomo affascinante e ricco di talento, Carlo Alighiero, nome d’arte di Carlo Animali. Il marito di Elena Cotta, nato nel 1927, come la moglie ha perseguito la passione del mondo dello spettacolo. I due si sono incontrati proprio sul palco, grande passione di entrambi: erano giovanissimi e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo il primo incontro, lui si trasferì a Roma per frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica e lei lo seguì poco dopo. Nacque quando entrambi erano poco più che ventenni Barbara, la loro prima figlia.

Carlo Alighiero per anni ha fatto parte della compagnia del teatro Stabile di Padova, formando poi nel 1970 una compagnia con la moglie, girando i teatri di tutta Italia. Ha lavorato anche come autore, scrivendo una serie di testi. Debuttò anche al cinema, da giovanissimo, al fianco di Memo Benassi e Vittorio Gassman, nel ruolo di Guildenstern, in un Amleto cinematografico. Altri ruoli furono quelli in pellicole western e polizieschi. Con Elena Cotta, sua moglie, ha formato una coppia felice nella vita e sul lavoro.

Carlo Alighiero, chi è il marito di Elena Cotta: morto a 94 anni

Carlo Alighiero, amato marito di Elena Cotta, che si è innamorata di lui da giovanissima, è morto a Roma nel 2021. Aveva 94 anni. A portarlo via, una breve malattia. La moglie, Elena, a 101 anni è ancora viva, circondata dall’amore delle figlie, Barbara e Olivia, e dei tanti nipoti e bisnipoti, dopo una vita ricca di avventura ed emozioni. Su tutte, quelle del grande amore con Carlo Alighiero, conosciuto in teatro e rimasto al suo fianco per tutta la vita.