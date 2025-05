Già nel corpo di ballo, come maestro, di Ballando con le Stelle, Carlo Aloia è anche tra i protagonisti di “Sognando… Ballando con le stelle” che si occuperà di fornire al programma di Milly Carlucci nuovi maestri. Si sfidano, dunque, alcuni tra i più bravi insegnanti in tutta Italia, che sognano di poter firmare un contratto con il programma tv. Tra i ballerini, dunque, c’è anche Carlo Aloia, che lo scorso anno ha preso parte al talent di Milly Carlucci in coppia con Sonia Bruganelli.

La carriera di Carlo Aloia è cominciata da giovanissimo. Lui, classe 1986, ha cominciato a ballare nel 1997, ad appena undici anni, a Roma. Ha vinto due volte il titolo di campione Italiano di latino-americano e nel 2022 è entrato a far parte del Burn The Floor Dubai. Nel 2024 è arrivata per lui anche l’esperienza a Ballando con le Stelle. Ma chi è il ballerino e cosa sappiamo sulla sua carriera ma anche per quel che riguarda la sua vita privata?

Carlo Aloia, la fidanzata Jlenia e la figlia Michelle: “Siamo tutto”

Per quel che riguarda il privato di Carlo Aloia, sappiamo che il ballerino è felicemente fidanzato con Jlenia Intravaia, come lui ballerina e content creator, come si definisce sui social. La danzatrice, fidanzata di Carlo Aloia, lo ha reso papà di una bambina, Michelle, nata nel 2024. “Stiamo bene e devo dire che sono davvero uguale al mio papà. Il mento non mente” ha scritto Jlenia dopo la nascita della figlia, scherzando appunto sulla somiglianza tra la bimba e il suo papà. Un grande amor quello che lega Carlo e Jlenia, che sui social si mostrano spesso felici e innamorati, ancor di più da quando c’è con loro Michelle. “Forse non possiamo avere tutto, ma noi insieme siamo tutto” ha scritto Jlenia sui social solo pochi giorni fa.