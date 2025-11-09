Carlo Aloia è sposato con Jlenia Intravaia: dal loro matrimonio è nata la figlia Michelle

Carlo Aloia è tornato in pista a Ballando con le stelle a distanza di qualche mese dal lieto evento che ha cambiato la sua vita, la nascita della figlia Michelle. I due hanno infatti messo al mondo la primogenita, riguardo alla notizia della gravidanza in passato il professore di ballo che abbiamo visto al fianco di Sonia Bruganelli nella passata edizione di Ballando con le stelle ha raccontato come lo ha saputo dalla compagna di vita Jlenia Intravaia:

“Eravamo in piena ristrutturazione della casa, io ero preso con i lavori quando mi ha chiamato sua sorella per dirmi che Jlenia aveva bisogno di me. Mi ha presentato il test e io all’inizio non capivo: stava male? Ho guardato meglio c’erano due linee e la scritta ‘tre settimane” le parole di Carlo Aloia che ha svelato così i dettagli riguardo a questo suo momento così speciale che chiaramente gli ha cambiato la vita e riordinato le priorità.

Carlo Aloia e l’amore con la moglie Jlenia Intravaia

La storia d’amore tra il ballerino e la sua dolce metà, Jlenia Intravaia, è nata nel 2019, da quel momento in poi i due sono divenuti inseparabili e hanno costruito una vita speciale, fino alla recente nascita di Michelle, pronta a festeggiare un anno proprio in questi giorni.

Carlo Aloia, che sta affiancando Nancy Brilli in questa edizione del programma di Rai1, non è solito mettere in pasto la sua vita sui social e non sono tante le situazioni in cui si è posizionato sotto i riflettori per questioni di famiglia. In occasione della nascita della figlia si è lasciato andare sui social: “Benvenuta al mondo piccola mia, la mia piccola stella” ha scritto in una storia Instagram la danzatrice.

