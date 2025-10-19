La vita privata e sentimentale del ballerino Carlo Aloia ruota attorno alla moglie Jlenia Intravaia Firulottina, madre di sua figlia e...

Forse non tutti sanno che la vita sentimentale di Carlo Aloia ruota attorno alla moglie ballerina Jlenia Intravaia Firulottina. I due sono diventati genitori di una bambina lo scorso anno, realizzando un sogno che cullavano da diverso tempo. Uniti dalla stessa passione per il ballo, Carlo e la moglie sono due professionisti affermati ed una coppia molto affiatata. Quando hanno scoperto di essere in dolce attesa, la compagna del ballerino aveva condiviso coi fan la lieta notizia, esprimendo la felicità per il nuovo “incredibile viaggio” che la attendeva assieme a Carlo.

“Siamo felicissimi”, avevano scritto Carlo Aloia e sua moglie Jlenia sui social. Per quanto riguarda la ballerina, sappiamo che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza ancora giovanissima. Era infatti una bimba di quattro anni quando capì di essere molto interessata e attratta dal ballo. Crescendo, negli anni successivi, Jlenia ha cominciato a studiare, con l’idea di fare del ballo il suo lavoro.

Carlo Aloia e la moglie Jlenia Intravaia Firulottina sempre più uniti e affiatati: dopo il matrimonio e la prima figlia…

A fare la differenza, oltre ai tanti sacrifici, un talento indiscutibile. Non a caso Jlenia Intravaia Firulottina è riuscita ad arrivare tra le finaliste in diverse competizioni internazionali di danza latina. Nel corso della sua carriera, ha preso parte anche a diverse compagnie di danza e ha lavorato anche in tv. Negli ultimi dieci anni, si è esibita in location e contesti molto differenti in lungo e in largo per l’Europa.

Il matrimonio con Carlo Aloia è arrivata nel 2019, poi alcuni anni dopo l’arrivo della prima figlia proprio durante la prima esperienza di lui a Ballando con le Stelle, come insegnante. Oggi i due sono più che mai felici e affiatati, impegnatissimi oltre che nel lavoro anche nella vita da genitori.