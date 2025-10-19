Chi è Carlo Aloia, insegnante di Ballando con le Stelle: dal percorso con Sonia Bruganelli all'avventura con Nancy Brilli. E la vita privata...

Il talentuoso ballerino Carlo Aloia è diventato un punto fermo nel cast insegnanti di Ballando con le Stelle

Affermato ballerino, ma non solo. Carlo Aloia è ormai un volto noto della tv e del mondo dello spettacolo. Insegnante di danza a Ballando con le Stelle, il giovane insegnante ha conquistato una certa popolarità con il talent di Milly Carlucci. Lo scorso anno affiancò Sonia Bruganelli, mentre quest’anno è al fianco di Nancy Brilli. Curiose le tensioni con Selvaggia Lucarelli, che in realtà non sono altre che piccole schermaglie dettate dai botta e risposta nel post-esibizione.

Carlo Aloia è infatti un insegnante particolarmente protettivo nei confronti dei suoi allievi e non rimane in silenzio quando vengono bacchettati dalla giuria. La scorsa edizione, per il ballerino, è stata particolarmente importante perché la nascita della sua primogenita è avvenuta proprio durante le registrazioni.

Carlo Aloia, i successi in carriera e il legame con la ballerina Jlenia Intravaia Firulottina

Per quanto concerne il suo percorso nel mondo della danza, sappiamo che la svolta è arrivata grazie all’incontro con il cinque volte campione mondiale Riccardo Cocchi. Grazie ai suoi consigli e alla sua guida sapiente, Carlo Aloia ha imparato moltissimo dal punto di vista tecnico. I traguardi non sono tardati ad arrivare per il celebre ballerino, che in pochi anni ha fatto il pieno di trofei.

Tra i picchi della sua carriera come non menzionare le finali raggiunte al “Rising Star” nel Regno Unito e al celebre “British Open”. Per quanto riguarda l’amore, nella sua vita c’è la moglie Jlenia Intravaia Firulottina, con cui è diventato padre per la prima volta nella sua vita. Anche lei ballerina professionista, sono perfettamente allineati su ogni fronte.

