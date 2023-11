Carlo Ambrosini, morto fumettista di Dylan Dog e Napoleone/ Aveva 69 anni, lavorò anche per Enzo Biagi

Grave lutto nel mondo del fumetto: all’età di soli 69 anni è morto Carlo Ambrosini. Come ricorda Fanpage si tratta di un fumettista che fu l’autore di Napoleone e Jan Dix, ma anche di numerose avventure di Dylan Dog, uno dei fumetti più venduti nel nostro Paese con protagonista l’investigatore dell’incubo che risiede a Londra. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la casa editrice di Carlo Ambrosini, Sergio Bonelli Editore, con cui il fumettista ha lavorato molto. “La redazione di via Buonarroti – la nota – si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore”.

Carlo Ambrosini era nato nell’aprile del 1954 ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, ed è stato sempre un grande appassionato di fumetti. Ha così iniziato a coltivare la sua passione per i disegni e il racconto, frequentando il liceo artistico e quindi l’Accademia di Belle Arti di Brera, per dedicarsi alla pittura. Una volta approdato all’università ha quindi deciso di battere la strada dell’illustrazione, esordendo poi nel mondo del fumetto a metà degli anni ’70 sulle pagine delle collane di guerra della casa editrice Dardo, ma anche sulle pubblicazioni di Ediperiodici ed Editoriale Corno.

MORTO CARLO AMBROSINI, LO SBARCO IN MONDADORI POI L’ASCESA

Inizia così un’ascesa che porterà Carlo Ambrosini a pubblicare una storia medievale per la rivista Il Mago di Mondadori, quindi nel 1978 entrò in “La Storia d’Italia a Fumetti” di Enzo Biagi, opera enciclopedica pubblicata sempre dalla stessa casa editrice. Ma secondo lo stesso fumettista il vero esordio avvenne con l’uscita di Pellerossa, numero 26 di Ken Parker, pubblicato a gennaio del 1980 da Cepim.

Lo sbarco nel mondo di Dylan Dog avvenne nel numero 15 dello storico fumetto, come sceneggiatore, dopo di che nel 1997 arrivò la sua prima creazione personale con Bonelli, leggasi Napoleone, fumetto che ha superato le 50 uscite, rimanendo in edicola per dieci anni. Infine nel 2008 il debutto di Jan Dix, collana di 14 numeri. Nel corso degli ultimi anni Ambrosini ha lavorato soprattutto su Dylan Dog ma anche su il Texone del 2005, quindi gli albi “Le Storie” e due volumi della serie da libreria Il Confine.

