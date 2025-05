Giovane e talentuoso artista, Carlo Amleto è uno dei volti nuovi della televisione che abbiamo visto in molteplici contesti e programmi. Nato in provincia di Caltanissetta nel 1993, Carlo ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica, iniziando a suonare il pianoforte in giovane età, per poi specializzarsi verso la musica jazz. Negli stessi anni ha cominciato a comporre i primi brani, per poi decidere, dopo il diploma, di dedicarsi anche ad altro e in particolare alla recitazione e al cinema. Si è infatti iscritto all’European Union Academy of Theatre and Cinema di Roma, cominciando dunque ad approcciarsi ad un nuovo mondo, quello del cinema, frequentando il corso fino al 2014.

Nel 2017, poi, si è diplomato presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Proprio negli anni successivi ha cominciato le sue prime esperienze teatrali, calcando vari palcoscenici in tutta Italia. Ben presto, Carlo Amleto si è messo in mostra ed è così arrivato anche in tv, prendendo parte a vari programmi come “Bar Stella” e “Splendida Cornice”. È stato poi concorrente di “LOL Talent Show”. Una delle sue prime esperienze come attore, invece, è stata quella di “Tutti per 1, 1 per tutti”.

Carlo Amleto, chi è: la storia d’amore con la collega Giulia Vecchio

Carlo Amleto è conosciuto per la sua poliedricità nel mondo dello spettacolo, ma chi è nella vita privata? Il giovane e talentuoso attore e musicista è fidanzato con la collega Giulia Vecchio, che ha conosciuto all’interno dello stesso gruppo di lavoro. I due appartengono infatti al gruppo “Contenuti Zero” e se inizialmente tra loro le cose erano quelle di due normalissimi colleghi, con il tempo il loro rapporto si è trasformato in amore. Come ha raccontato infatti lo stesso Carlo, con il tempo il loro legame si è approfondito e si è trasformato in altro. Adesso i due sono felici insieme.