Carlo Amleto è il fidanzato di Giulia Vecchio: "Non mi sono mai sentita schiacciata"

Carlo Amleto è uno dei pezzi del cuore di Giulia Vecchio. Due artisti che si sono trovati e hanno dato il via a una relazione molto speciale negli ultimi anni, una storia nata non per caso e che ha portato i due a vivere l’arte anche tra le mura di casa. L’artista in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera ha raccontato la sua crescita e le possibilità avute che gli hanno permesso di consacrarsi come comico:

“Ho sempre lavorato sodo ma non me lo sarei mai immaginato. Quando ero piccolissimo volevo fare teatro, ma nella mia città, Caltanissetta, non c’erano le scuole. Così ho iniziato a studiare musica, pianoforte” ha raccontato riavvolgendo il nastro e tornando con la mente ai sacrifici fatti e alla carriera sbocciata con il passare del tempo e che lo ha visto passare da lidi prestigiosi come Zelig. Poi al suo fianco è arrivata la bellissima Giulia Vecchio, attrice e divenuta ora anche sua compagna di vita.

Carlo Amleto e Giulia Vecchio: “E’ stato lui a spingermi nel lavoro”

Un supporto emotivo non indifferente ha portato Giulia Vecchio a spingersi sempre più in la nel lavoro. E gran parte dei meriti sono da attribuire anche al suo compagno di vita, con il quale Giulia ha spiegato di condividere la vita ma non sempre la casa, visto che Carlo Amleto molto spesso si trova all’estero per questioni di lavoro.

In una vecchia intervista, Giulia Vecchio ha raccontato riguardo al rapporto con Carlo Amleto: “Non mi sono mai sentita schiacciata. È stato lui a spingermi a fare tv, quando ero dubbiosa; è un uomo positivo” le sue parole. Una forte unione che ha portato i due a evolversi sempre di più con il passare del tempo. Due vite unite non solo nel lavoro, ma anche nelle cose di tutti i giorni.

