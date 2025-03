CARLO ANCELOTTI A PROCESSO PER FRODE FISCALE A MADRID

Tra le voci di mercato che lo vorrebbero futuro c.t. del Brasile e un processo per frode fiscale, sono giorni a dir poco vivaci per Carlo Ancelotti. Se però il primo motivo può essere definito piacevole, nonostante la smentita ufficiale da parte dello stesso allenatore del Real Madrid, è ovviamente molto più delicata la seconda vicenda, per la quale Carlo Ancelotti potrebbe rischiare anche una condanna potenzialmente di quattro anni e nove mesi, in base alla richiesta avanzata dall’accusa.

Mercoledì prossimo, 2 aprile 2025, Carlo Ancelotti dovrà quindi presentarsi davanti al Tribunale provinciale di Madrid per l’inizio del processo, anche se la presunta frode fiscale risale ormai a una decina di anni fa. Il tecnico italiano infatti non avrebbe dichiarato al fisco spagnolo ricavi da diritti di immagine tra il 2014 e il 2015, negli anni della sua prima esperienza al Real Madrid, quella coronata dalla conquista della decima Champions League per le Merengues.

CARLO ANCELOTTI A PROCESSO: CHE COSA RISCHIA PER FRODE FISCALE IN SPAGNA?

Come accennato, la Procura ha chiesto una condanna a quattro anni e nove mesi per Carlo Ancelotti. Si tratta quindi di un’accusa pesante e di conseguenza l’imputato sarà obbligato a partecipare al processo. Nel merito: Carlo Ancelotti in quegli anni era fiscalmente residente in Spagna, ma avrebbe omesso di dichiarare il reddito derivante dai diritti di immagine. La difesa invece replica che nel periodo contestato Carlo Ancelotti aveva già lasciato Madrid, dopo la fine della sua prima esperienza al Real al termine appunto della stagione agonistica 2014-2015.

L’allenatore aveva già pagato una multa, ma la vicenda non si è chiusa e adesso il rischio è molto alto. Carlo Ancelotti si è comunque detto sereno quando gli è stata fatta una domanda sul tema nella canonica conferenza stampa che il Real Madrid ha tenuto con il mister alla vigilia della ripresa della Liga contro il Leganes: “Non sono preoccupato e ho totale fiducia nella giustizia. Ho voglia di testimoniare, lo farò con entusiasmo”.