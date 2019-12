Carlo Ancelotti esonerato?/ Napoli mai così male dal 2010: “Mi sento in discussione”

Il Napoli perde 2 a 1 contro il Bologna e non si allontana il rischio che Ancelotti venga esonerato. La squadra partenopea non esce dalla crisi: sono sei le partite senza vittorie in campionato, quindi sprofonda a 17 punti di distacco dalla capolista, l’Inter. Una zampata di Llorente al San Paolo ha portato avanti i padroni di casa, poi nella ripresa c’è stata la rimonta del Bologna con Skov Olsen e Sansone. Il calcio non è solo statistiche, ma servono senza dubbio a fotografare il momento. Il Napoli ha collezionato 20 punti in 14 giornate di campionato: un bottino così misero non si vedeva a Castel Volturno dalla stagione 2009/10, a marzo. In effetti è la stessa annata che si porta dietro anche Carlo Ancelotti, che dai tempi del Chelsea – quindi dicembre 2010 – non collezionava sei partite di campionato senza vincere, come gli è successo quest’anno in Serie A. Il problema ora non è solo l’Inter a 17 punti, ma il distacco dalla zona Champions League: sono 8 i punti di distacco dalla Roma che è quarta.

NAPOLI, ANCELOTTI ESONERATO? “MI SENTO IN DISCUSSIONE”

Dopo la sconfitta contro il Bologna, Carlo Ancelotti ammette di sentirsi in discussione. Sull’eventuale esonero non si sbilancia, ma dichiara: «Io mi prendo gran parte delle responsabilità e mi sento in discussione, ma in campo ci vanno i giocatori che devono metterci del loro. Lo stanno facendo solo in parte». Queste le parole dell’allenatore del Napoli al termine della partita. Per Ancelotti non è un problema di scelta di giocatori, «ma di un collettivo che non funziona». Il tecnico dunque si prende le sue responsabilità, ma vuole che lo stesso facciano i giocatori. «L’anno scorso le rotazioni c’erano lo stesso, ma il collettivo funzionava». La situazione comunque al momento è complessa. «Il momento è molto negativo e molto delicato, tutti insieme dobbiamo fare una valutazione per uscirne. Ci può stare un periodo, ma adesso è diventato troppo lungo». Infine, Ancelotti ha parlato del suo rapporto col club: «Ci confrontiamo tutti i giorni, stiamo tutti soffrendo e dobbiamo risolvere questo momento il più in fretta possibile».

