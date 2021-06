Carlo Ancelotti nuovo allenatore Real Madrid?/ Everton addio, forse firma già oggi

Carlo Ancelotti è a un passo dall’essere nominato nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo sarebbe pronto a tornare sulla panchina delle Merengues dopo l’esperienza vissuta tra il 2013 e il 2015 e coronata dalla conquista della “Decima”, la Champions League numero 10 nella storia del club iberico. I contatti con le parti sono scattati subito dopo l’annuncio dell’addio di Zinedine Zidane e Ancelotti avrebbe da subito manifestato la propria disponibilità al presidente Florentino Perez, che da sempre nutre un debole professionale nei confronti di Carletto.

Stando a quanto riporta la testata giornalistica spagnola “Marca”, per il comunicato stampa ufficiale da parte dei Blancos si tratterebbe ormai di una questione di ore, presumibilmente poche, molto poche: già nella giornata di oggi, infatti, è attesa la firma in calce al contratto che riconsegnerebbe a Carlo Ancelotti la guida tecnica di una squadra che sogna di tornare a trionfare, tanto in patria quanto a livello continentale, sin dalla stagione che comincerà dopo gli Europei per nazioni.

CARLO ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE REAL MADRID? BYE BYE EVERTON

Carlo Ancelotti, diventando il nuovo, vecchio allenatore del Real Madrid, dirà così addio all’Everton a distanza di un solo anno e mezzo dalla firma dell’accordo con i Toffees. La sua candidatura ha superato in queste ore quella di Antonio Conte, liberatosi di recente dall’Inter, tanto che l’emiliano starebbe trattando proprio in questi minuti la risoluzione del suo contratto con il club di Liverpool, per abbracciare così, subito dopo, la sua nuova avventura a Madrid. Una staffetta suggestiva quella tra l’uscente Zinedine Zidane e l’entrante Ancelotti, visto che proprio come assistente del tecnico italiano era cominciato il cursus honorum in panchina di “Zizou”. In attesa che l’operazione assuma definitivamente i crismi dell’ufficialità, il sito iberico As ha lanciato un sondaggio online per testare l’umore dei tifosi dopo la notizia del quasi avvenuto ritorno in panchina di Ancelotti: il responso (63% sì su una platea complessiva di 8mila votanti) sembra far capire come Carletto sia molto apprezzato a quelle latitudini.

