Carlo Antonio Fortino, chi è il vincitore All Together Now Kids 2021/ Partecipò a Zecchino d’Oro

Chi è Carlo Antonio Fortino?

Carlo Antonio Fortino, 6 anni, è il vincitore di All Together Now Kids 2021. Il bambino originario di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, con una esibizione sulle note di I wanna be your brave dei Maneskin, ha conquistato i componenti del muro, che gli hanno dato una votazione di 100 su 100. Non è stato tuttavia l’unico. È così che a scegliere di dargli il premio sono stati i giudici J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone. Il piccolo calabrese ha battuto la concorrenza di tre aspiranti più grandi di lui: Marta Viola (12 anni, di Chieri), di Zac Efren Bunnao Domingo (12 anni) e di Massimo Cerni (11 anni, di Cerveteri).

Katia Ricciarelli, gaffe su Manuel Bortuzzo "Siete più belli in piedi"/ Gelo al GF VIP

A conquistare il pubblico e i giudici non è stata però soltanto la tenera età di Carlo Antonio Fortino. Il bambino infatti ha dato mostra delle sue qualità canore ed anche di doti interpretative, in inglese, stupefacenti, oltre che di una spiccata padronanza del palco. Le schiette battute scambiate con la giuria hanno fatto il resto. Impossibile resistergli.

Domenica In, perché non è in diretta la puntata/ "Positivo al Covid": in onda Il Volo e...

Carlo Antonio Fortino, vincitore All Together Now Kids: l’esperienza allo Zecchino d’Oro

Carlo Antonio Fortino, vincitore di All Together Now Kids 2021, ad ogni modo, non è un volto nuovo nel mondo della televisione. Il bambino originario di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, infatti, all’età di 4 anni, aveva partecipato allo Zecchino d’Oro. In quella occasione aveva cantato il brano L’inno del girino insieme a Marta Sisto e Irene Lucarelli. Il trio tuttavia non aveva vinto la sessantaduesima edizione del noto programma musicale.

Prima di esibirsi il piccolo concorrente aveva parlato di sé, ammettendo di avere una passione per il cinema e una per le macchinine. Inoltre, aveva salutato la sua allora fidanzata Benedetta. Interrogato su cosa volesse fare da grande, invece, aveva risposto “l’ingegnere come papà”. Chissà se in questi anni non abbia cambiato idea: la stoffa da cantante c’è sicuramente!

Romina Power: "Vorrei rivivere un giorno con Ylenia"/ "Non smetterò mai di cercarla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA