Carlo Beretta e Giulia De Lellis, weekend romantico/ “Fuga insieme dopo la serata…”

Se la storia con Andrea Damante è ormai un capitolo chiuso, nella vita di Giulia De Lellis c’è da qualche mese un altro uomo. Lui è Carlo Gusalli Beretta, ex di Dayane Mello e Sara Soldati nonché amico proprio di Damante. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani 28 ottobre, ha paparazzato Giulia e Carlo insieme nel corso di quello che pare sia stato un weekend romantico. “L’influencer e l’erede della dinastia di industriali sono arrivati separatamente in un noto resort in Franciacorta (lei era già lì dalla sera prima con un gruppetto di amici), ma pare che al momento della “buonanotte” i due siano andati via insieme… – si legge sul profilo Instagram dedicato alla rivista – Ma come mai tutto questo mistero? Forse per non far irritare l’ex della De Lellis, Andrea damante, che era amico anche di Beretta…”.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: Damante commenta la loro storia d’amore

Dopo la lunga storia con Andrea Damante, quella con Irama, poi con Andrea Iannone e il ritorno di fiamma proprio con Damante, Giulia De Lellis sembra aver ritrovato l’amore con Carlo Beretta. In merito, proprio nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, si è espresso il Dama, ammettendo di aver sofferto per questa nuova frequentazione di Giulia. Ecco le sue parole: “Giulia sta frequentando Carlo, un mio amico, aveva preso casa con noi a Forte dei Marmi. Speravo tanto di sbagliarmi, ma dopo quelle storie… Le ho scritto un messaggio, lei mi ha risposto con cose che valgono poco. Poi ho avuto la conferma. Io, con le fidanzate dei miei amici, non riesco. Evidentemente non era un mio amico. Ci sono rimasto male”.





