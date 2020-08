Carlo Beretta è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis?/ “Damante sempre più lontano”

Solo pochi mesi fa i fan di Giulia De Lellis gioivano per il ritorno di fiamma con Andrea Damante. Eppure nelle ultime settimane i due sembrano essere sempre più lontani. Lo conferma anche Giornalettismo, secondo il quale non solo Giulia e Andrea non sono più una coppia, ma la De Lellis avrebbe già nel suo cuore un altro. Lui è Carlo Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello. I due sarebbero insieme nella villa in Toscana di lui e alcuni indizi avrebbero confermato un’amicizia piuttosto speciale. “Un particolare non passa inosservato – fa notare la fonte – la De Lellis dopo un tuffo in piscina è riapparsa nelle storie con indosso la camicia di Carlo in una Instagram Stories.” Tuttavia “Il video, pochi istanti dopo, è stato prontamente rimosso dai social network.”

Andrea Damante e Giulia De Lellis in pausa: spunta Carlo Beretta

Intanto Andrea Damante, alle pagine del settimanale Chi, ha confermato l’allontanamento da Giulia De Lellis. I due sarebbero in pausa: “Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. – ha dichiarato il deejay – Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose e poi vedremo”. Insomma, la rottura sembra essere confermata anche dalle parole di Andrea oltre che dalla palese lontananza dei due. Ma in questo periodo di separazione, la bella influencer potrebbe essersi avvicinata proprio all’affascinante Carlo, tra un tutto in piscina e l’altro. Non ci resta che vedere come evolverà quella che, per adesso, è soltanto un’amicizia speciale oltre al rapporto con Damante.



