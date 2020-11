Carlo Beretta, ex fidanzato Dayane Mello/ “C’era amore”, ma ora sta con la De Lellis

Nella Casa del GF Vip (ri)entra seppur indirettamente Giulia De Lellis. Il motivo è rappresentato da Carlo Beretta, il giovane con il quale la popolare influencer si starebbe attualmente frequentando e che sarebbe l’ex fidanzato di Dayane Mello. Proprio la modella brasiliana ne ha di recente parlato dicendosi molto innamorata del giovane rampollo di una delle famiglie più importanti d’Italia, come facilmente intuibile dal cognome. Amante delle armi e appassionato di caccia, il rampollo milanese è riuscito con il suo fascino a far innamorare Dayane ed al tempo stesso farla soffrire. “Io non avevo mai sofferto per amore, ho sofferto per la prima volta due anni fa”, ha rivelato Dayane durante una conversazione con la neo gieffina Giulia Salemi. La Mello ha rivelato anche altri dettagli di quella relazione intensa ma al tempo stesso dolorosa, spiegando di aver dato tutto in quella storia: “lo amavo talmente tanto. Ho chiesto io di finire la relazione, poi sono tornata ma lui non voleva”, ha aggiunto. Se con Carlo Beretta l’epilogo è stato tutt’altro che piacevole, i legami con la famiglia del giovane imprenditore sarebbero rimasti sereni.

CARLO BERETTA, EX FIDANZATO DAYANE MELLO (ORA ATTUALE DI GIULIA DE LELLIS)

Quella tra Carlo Beretta e Dayane Mello è stata una storia ricca più di momenti dolorosi che felici, almeno secondo le parole della modella brasiliana. “Io avevo il supporto di tutta la famiglia”, ha spiegato la Mello all’amica Giulia, rivelando il legame molto stretto soprattutto tra la nonna di Beretta e la figlia Sofia. Ciò che avrebbe portato alla fine della loro relazione non sarebbe stata l’assenza di amore ma di tutto il “contorno”: “Otto anni di differenza, la distanza, io avevo una figlia”. Dayane ha ammesso di aver perfino rinunciato alla figlia Sofia pur di realizzare il suo sogno d’amore poi andato letteralmente in frantumi. Indubbiamente la storia con Carlo Beretta è stata per Dayane così importante che oggi, quando pensa all’amore è proprio lui la persona che le viene in mente per prima. “C’era tanta chimica e una passione immensa”, ha ammesso con un pizzico di nostalgia. Adesso però, a quanto pare il cuore di Carlo starebbe battendo per un’altra donna, ovvero Giulia De Lellis. Dopo la fine della relazione con Andrea Damante, l’influencer ha di recente confermato la sua love story con l’erede della famiglia di armaioli che l’avrebbe già presentata in famiglia stando a quanto riferisce il settimanale Chi.



