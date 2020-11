Carlo Beretta, ex fidanzato Dayane Mello/ Lei rivela:“Mi ha lasciato al telefono”

Carlo Beretta, attuale fidanzato di Giulia De Lellis, ha avuto una relazione nel 2018 con Dayane Mello. In questi giorni, la modella brasiliana ha più volte ricordato la storia d’amore con il giovane rampollo. Prima con Giulia Salemi, poi con Adua Del Vesco. “Io ho dato tutto di me, lo amavo talmente tanto… L’ho amato talmente tanto, ma ho avuto più momenti di dolore e tristezza”, ha confessato Dayane alla Salemi. La modella ha ammesso che molto probabilmente tra di loro mancavano i presupposti per costruire un rapporto duraturo: “La base c’era, c’era dell’amore, ma tutto il contorno: otto anni di differenza, io avevo una figlia…”. Dayane ha anche rivelato che questa estate è stata spesso ospite della famiglia Beretta a Forte dei Marmi e che la nonna di Carlo è molto affezionata a sua figlia Sofia.

CARLO BERETTA: IL DOLORE DI DAYANE MELLO

Nelle ultime ore Dayane Mello è tornata a parlare di Carlo Beretta, con l’amica Adua Del Vesco. Dayane ha rivelato di essere lasciata in malo modo: “Non capisco come un uomo che diceva di amarmi, che mi chiamava quindici volte al giorno, mi ha lasciato per telefono”, commenta molto affranta. La modella non ha nascosto la delusione per una storia finita senza un vero e proprio confronto. Come un fiume in piena, Dayane ha raccontato i momenti più dolorosi di questo amore: “Ho rinunciato a tanto per lui, anche stare con mia figlia”. La ferita è ancora aperta e Dayane ha ammesso di essere state segnata nel profondo: “Non avevo mai vissuto una delusione d’amore così nella mia vita. Uno che finisce con te per telefono… non se lo merita il mio affetto. però ferisce”. E ha aggiunto: “Essere stata così sottovalutata da un ragazzo di 8 anni più giovane mi ha sconvolta, non sapevo cosa voleva dire soffrire per me”. Nonostante tutto il dolore, la modella brasiliana è riuscita a trattenere un insegnamento da questa storia: la forza va cercata dentro di sé e non in un uomo.



