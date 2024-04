Carlo Beretta fidanzato con Melissa Satta dopo Giulia De Lellis?/ “Insieme a Madrid. Confidenze dolci e…”

Carlo Gussalli Beretta è il nuovo fidanzato di Melissa Satta? I due paparazzati insieme a Madrid

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta stanno insieme? Potrebbe essere proprio l’ex di Giulia De Lellis il nuovo fidanzato di Melissa Satta, almeno stando allo scoop lanciato dal settimanale Chi. Entrambi, d’altronde, sono attualmente single, visto che Melissa ha detto addio al tennista Matteo Berrettini, mentre Beretta ha chiuso il suo rapporto con Giulia De Lellis (che pare abbia ritrovato da poco l’amore con l’antiquario Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana).

Melissa Satta e il suo presunto nuovo fidanzato Carlo Beretta sono stati avvistati insieme prima in partenza a Milano Linate, poi a Madrid e, per di più, nello stesso hotel. “Anche se nascosti con cappello, cappuccio e occhiali da sole, la coppia non è passata inosservata quando si è trovata a Linate per volare a Madrid insieme ad alcuni amici. Una volta in città hanno soggiornato nello stesso hotel di lusso.” si legge sul settimanale.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, confidenze e risate in hotel a Madrid

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta appaiono sorridenti e sereni nelle foto pubblicate da Chi. È evidente il feeling tra i due, anche se è al momento prematuro parlare di fidanzati. Va d’altronde detto che i due non erano soli a Madrid, ma insieme ad alcuni amici. “Il weekend a Madrid ha visto anche la presenza di alcuni amici della coppia e i selfie scattati lo documentano. – si legge infatti sul giornale – Di certo però, quando Melissa e Carlo hanno scelto di stare da soli, nella terrazza dell’hotel, si sono lasciati andare a confidenze dolci e amare, tra risate e chiacchiere.” Che sia, insomma, il preludio di una nuova storia d’amore?

