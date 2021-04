Carlo Beretta, fidanzato Giulia De Lellis/ Selfie e dediche d’amore: “Ragazza felice”

Carlo Beretta è il fidanzato di Giulia De Lellis. Dopo l’addio ad Andrea Damante, l’influencer ha ritrovato la felicità accanto rampollo della nota famiglia leader nel settore della armi. Dopo aver protetto la storia d’amore, Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono usciti allo scoperto e, sui social, si dedicano spesso parole d’amore. A pubblicare foto di coppia in cui mostra il suo sorriso e la sua serenità è soprattutto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lo scorso febbraio, infatti, pubblicando una serie di foto scattate in montagna, la De Lellis ha scritto: “Ragazza felice”. Accanto a Carlo Beretta, Giulia è serena e innamorata. Accanto a Carlo, Giulia ha festeggiato anche i suoi 25 anni. «La sopresa più sorpresa di sempre», ha scritto nell’occasione la De Lellis pubblicando alcune foto del party casalingo.

CARLO BERETTA E GIULIA DE LELLIS FANNO SUL SERIO?

L’amore tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis è fresco e giovane, ma la coppia è intenzionata a fare sul serio. L’influencer, infatti, ha già conosciuto la famiglia del fidanzato con cui è sempre più in sintonia. Zia amorevole, la De Lellis ha spesso raccontato di voler avere dei figli in futuro. Con Carlo Beretta, riuscirà a realizzare il suo sogno? Per il momento, entrambi sono ancora giovanissimi e sono concentrati sulle rispettive carriere. I due, tuttavia, riescono sempre a trovare il modo per stare insieme immortalando i dolci momenti di vita di coppia in selfie che, pubblicati dalla De Lellis, scatenano puntualmente l’entusiasmo dei fan, felici di vedere la loro beniamina così serena e innamorata. L’amore, dunque, tra Carlo e Giulia procede a gonfie vele.

