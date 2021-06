Carlo Bernacca, figlio Colonnello/ “Severo e gentile, amava fotografare le nuvole”

Carlo Bernacca, figlio del grande colonnello Edmondo, è stato ospite negli studi del programma di Tv2000, L’ora solare. Si parla ovviamente del notissimo meteorologo dell’Aeronautica militare, personaggio che aveva raggiunto una celebrità enorme all’epoca: “Inizialmente era una grossa sorpresa per tutti noi – racconta Carlo Bernacca parlando con la padrona di casa, Paola Saluzzi – e poi in qualche modo ci imbarazzava anche perchè quando negli anni ’70 accompagnavo mio padre eravamo costantemente fermati da persone. Era comunque vissuta in una maniera bella perchè era un grande successo di mio padre”. Il figlio poi precisa: “Colonnello? Generale è stato fatto dopo, le prime apparizioni era capitano poi è diventato maggiore ed è quindi rimasto colonnello, quando è andato in pensione è diventato generale”.

La meteorologia per il colonnello era tutto: “Era una grande passione, non sentiva il tempo trascorrere, l’affaticamento sui libri, avanti indietro in macchina, andare al servizio meteo, riaprire le carte, prepararsi per la trasmissione, me lo ricordo benissimo nel suo studio, ricco di fogli e di appunti, sempre pensoso prima di pensare a cosa dire in televisione. Severo? Credo che sia stato severo e gentile. Era un militare ma era molto affettuoso e molto gentile, ho un bel ricordo”.

CARLO BERNACCA: “AMAVA FOTOGRAFARE LE NUVOLE”

Poi ha proseguito: “Lui prima andava in onda alla mattina, attorno all’ora di pranzo, visto l’interesse e il successo venne portato prima del tg delle ore 20:00, nel massimo ascolto. Volevano togliergli un minuto, da tre a due, e arrivarono tante lettere di protesta”. Il colonnello era solito fotografare le nuvole: “Lo prendevamo in giro benevolmente, anche lui ci scherzava, lui era appassionato di fotografia e si portava il corredo quando andavamo in gita e in vacanza. Poi si andava dal fotografo a fare le stampe e lui era tutto contento. Nel rullino c’erano metà foto della famiglia e metà delle nubi, e questo ci faceva molto sorridere”. Carlo Bernacca ricorda un papà ma anche un nonno affettuoso: “Passava molto tempo con i nipotini, raccontava storie, gli disegnava animali, era molto contento quando stava con i nipoti”. Curioso come il noto meteorologo non utilizzasse la parola “brutto tempo”: “Lui non lo diceva perchè non lo convinceva, diceva che era un fenomeno naturale e che per fortuna pioveva anche. Questa definizione “brutto tempo” andava scelta con oculatezza”. Ma Caro Bernacca chiedeva mai le previsioni meteo al padre? “Non lo chiedevo mai, forse è successo qualche volta ma non eravamo così legati”.

CARLO BERNACCA: “LA MAMMA ERA MOLTO IN SINTONIA CON LUI”

Sulla mamma nonché moglie di Bernacca: “E’ stata presente, affettuosa, molto in sintonia con papà, gli dava consigli, era la prima a fare degli appunti sulle apparizioni di papà, se aveva detto una parola di troppo o se aveva la cravatta un po’ storta… Quando papà tornava chiedeva come era andata e mamma gli diceva sempre qualche appunto. La giacca la sceglieva lei? Gli dava l’ultimo tocco”. A Fivizzano, dove il colonnello Bernacca e sua moglie si sono conosciuti, è stato istituito un museo intitolato proprio al noto militare: “Avevamo tutto questo materiale per cui abbiamo detto che sarebbe stato bello trovare un posto a Fivizzano, abbiamo parlato col sindaco Paolo Grassi, che vorrei ancora ringraziare per l’impegno che ha messo, mancato a marzo. Siamo riusciti in un anno dal momento del primo incontro col sindaco ad aprire e inaugurare, una cosa incredibile. Devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato”. La conclusione è così: “Un aggettivo per descriverlo? Molto difficile, una parola sola non credo di riuscirci, affettuoso, generoso, ce ne sono tante, elegante, bravo professionista, meticoloso, rispettoso, educatore, ci ha insegnato tante cose importanti sul rispetto della natura. Diceva una cosa che è anche stata poi pubblicata e che ci colpiva, diceva che per tanti secoli l’uomo si è dovuto difendere dall’ambiente. ora siamo noi che dobbiamo difendere l’ambiente dallo stesso uomo che lo sta rovinando, e questo mi sembra molto attuale”.



