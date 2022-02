Carlo Bonomi nuovo presidente Lega Serie A?/ N.1 di Confindustria in pole

Possibile svolta per la Lega Serie A. Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, domani si terranno le elezioni per il nuovo presidente e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo: parliamo di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. I club del massimo campionato sono al lavoro per raggiungere l’intesa totale e la fumata bianca sembra davvero dietro l’angolo…

A due settimane dal passo indietro di Paolo Dal Pino, la Lega Serie A domani, martedì 15 febbraio 2022, proverà a convergere sul nome di Carlo Bonomi, imprenditore lombardo visto dalle società della massima serie come l’uomo ideale per un dialogo proficuo con il governo guidato da Mario Draghi.

Carlo Bonomi nuovo presidente Lega Serie A?

Secondo quanto reso noto da Tuttosport, Claudio Bonomi è considerato l’uomo ideale per rappresentare tutte le istanze del calcio italiano alla politica, in particolare in un momento di crisi economica. Il via alle elezioni della presidenza della Lega Serie A prenderanno il via alle ore 11.30 e ricordiamo che per essere eletti serviranno 14 preferenze sulle 20 totali. La precedente votazione, quella del 7 febbraio, ha raccolto una fumata nera con 17 schede bianche, 2 schede nulle e un voto per Gaetano Blandini, il direttore generale della Siae, candidato alla presidenza dalla Lazio di Claudio Lotito. Il pericolo principale è legato ai franchi tiratori, che potrebbero causare un nuovo nulla di fatto: molto dipenderà dalle concertazioni di domani mattina. Attese novità a stretto giro di posta…

