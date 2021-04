Carlo Calenda stronca Francesco Boccia/ Video: “Lo considero un inetto”

Carlo Calenda non usa mezzi termini contro Francesco Boccia. Durissima la presa di posizione del leader di Azione a proposito delle parole dell’ex ministro Pd, rilasciate recentemente ai microfoni di Tagadà: «Noi stiamo lavorando ad allargare la coalizione: Letta ha parlato di un Pd unito in una coalizione larga, di Centrosinistra, e alleanza dove possibile con il m5s. Questo è lo schema del Pd. Se Calenda e altri non condividono questa imposizione, bisogna prendere atto che non ritengono l’orizzonte del Centrosinistra il loro orizzonte. Fuori dal Centrosinistra, c’è il Centrodestra».

Matteo Renzi/ "M5s al capolinea, Conte potrebbe lasciarli. Draghi? La svolta c'è"

Ospite del programma condotto da Tiziana Panella, Carlo Calenda ha stroncato l’esponente dem, definito un incapace, ma non solo: «Questo è il modo in cui una classe dirigente di inetti cerca di non parlare mai delle cose e l’unico modo in cui chiede il voto è dicendo “se non sei con noi, ci sono i fascisti”».

Francesco Boccia/ “Nunzia De Girolamo? Ecco come andò con Berlusconi: era serissima!”

VIDEO, CARLO CALENDA ANNICHILISCE BOCCIA

Dopo l’intervento della conduttrice, Carlo Calenda ha tenuto a ribadire: «Sì, Boccia è un inetto, lo considero totalmente inetto. Faccio l’esempio di Emiliano, molto vicino a Boccia: quando si è candidato, insieme a lui c’erano anche sindaci dichiaratamente fascisti. Ma dicevano: “Se non siete con Emiliano, voi siete di Destra”. Ma c’era anche il sindaco che fa il saluto romano: “E ma quello è con noi, non è fascista”. Emiliano è stato confermato e la regione Puglia sta facendo un disastro nella gestione della pandemia». L’ex titolare del Mise si è poi soffermato sulle prossime Comunali a Roma: «Quello che vorrei fare io a Roma è mobilitare i cittadini su un programma, chiamandoli a uno sforzo indipendentemente dalle bandiere. Bisogna governare bene, questa cosa va spezzata a Roma per poi spezzarla in Italia: altrimenti alla fine di Draghi saremo al punto di partenza».

Salvini rinviato a giudizio per il caso Open Arms/ "Vado a processo a testa alta"





© RIPRODUZIONE RISERVATA