Carlo, Camilla e William a Balmoral per la Regina Elisabetta/ “Grande preoccupazione”

Grande preoccupazione in Gran Bretagna per le condizioni di salute della regina Elisabetta II. Come vi abbiamo raccontato, la sovrana è sotto controllo medico nella residenza di Balmoral: “Dopo ulteriori valutazioni condotte questa mattina, i medici della regina si sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto monitoraggio”, la nota diffusa da Buckingham Palace.

Come confermato dalla stampa britannica, il principe del Galles Carlo e la duchessa di Cornovaglia Camilla sono arrivati alla residenza scozzese di Balmoral. Kensington Palace ha comunicato che anche il duca di Cambridge, William, è in viaggio in direzione di Balmoral. Stesso discorso per il principe Andrea, duca di York.

La stampa britannica conferma che ci sono “chiare preoccupazioni” per la salute della regina Elisabetta. Non ci sono i soliti riferimenti alle difficoltà di mobilità, ma ci sono anche avvisi contro speculazioni infondate: nelle ultime ore si è parlato di una possibile caduta per la sovrana. Ricordiamo che martedì la 96enne è stata fotografata sorridente mentre nominava la nuova prima ministra, Liz Truss.

William è a poche decine di chilometri dalla residenza di Balmoral e si unirà insieme al padre e alla matrigna attorno alla regina Elisabetta. “Le mie preghiere e le preghiere delle persone di tutta la Chiesa d’Inghilterra e della nazionale sono Her Majesty The Queen”, le parole dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby: “Possa la presenza di Dio rafforzare e confortare Her Majesty, la sua famiglia e coloro che si stanno prendendo cura di lei a Balmoral”. Ricordiamo che la monarca è nella sua residenza scozzese da luglio, per trascorrere le vacanze estive.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022