Si apre ufficialmente l'iter di beatificazione e canonizzazione per Carlo Casini, storico fondatore del Movimento per la Vita e dei CAV

UFFICIALE L’EDITTO CHE APRE L’ITER DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE PER CARLO CASINI

È apparso la mattina del 1 ottobre 2025 anche se era atteso da tempo l’editto per l’apertura ufficiale dell’iter di beatificazione e canonizzazione di Carlo Casini, fondatore del Movimento per la Vita scomparso a Roma nei primi giorni dell’emergenza Covid il 23 marzo 2020. Appeso sulla bacheca ufficiale e poi diffuso come notizia in tutta la Chiesa Cattolica romana, l’editto siglato dal Tribunale Diocesano del Vicariato di Roma che apre un percorso di raccolta, verifica e testimonianza sulle unicità spirituali e umane del magistrato e politico protagonista dell’Italia repubblicana, specie organizzando il referendum per abrogare le legge sull’aborto nel 1981 (anche se perse quella battaglia).

Dal Movimento per la Vita da lui fondato alle dirette opere conseguenti, tra cui le più di spicco riguardano le cliniche e i Centri per la Vita, in grado di assistere ogni anno migliaia di donne e ragazze che si approcciano all’interruzione di gravidanza, sostenendole e accompagnandole verificando fino all’ultimo se ci sia reale volontà della stessa nel porre l’aborto del proprio feto. «Uomo di profonda fede in Dio, innamorato di Cristo e del Suo Vangelo», si legge nel documento fissato dal Palazzo Lateranense per aprire una nuova causa di beatificazione, con evoluzione che andrà naturalmente oltre l’arco temporale di questo Anno Santo 2025.

Innamorato di Cristo e dunque amante della vita e della famiglia cattolica, vicino nel corso della sua lunga carriera politica e culturale «a ultimi, poveri e bisognosi»: da laico, insiste la Diocesi di Roma, Carlo Casini ha saputo essere un difensore «instancabile della vita umana fin dal concepimento» e lungo l’intera esistenza umana. Spesso scontrandosi – pacificamente – con una cultura e opinione pubblica del tutto all’opposto sulle battaglia per la vita del suo Movimento, perdendo anche diverse “partite” come quella dell’aborto, non ha mai perso l’intento e il desiderio di servire la Chiesa di Cristo all’interno della sua particolare vicenda politica.

L’AMORE PER LA PERSONE E PER CRISTO IN UNA ESISTENZA SPESA CURANDO SEMPRE LA DIGNITÀ DELLA VITA

È ovviamente ancora troppo presto per capire se diverrà Beato, così come Santo della Chiesa, ma tutto dipenderà da come procederà il processo diocesano e ecclesiale dove si analizzeranno le opere, le testimonianze e i lasciti di Carlo Casini: da storico esponente della Democrazia Cristiana, nella Seconda Repubblica è stato coinvolto in vari partiti di ispirazione cattolica (da ultimo l’UDC), ma si è soprattutto dedicato alla crescita del Movimento per la Vita, fondato il 22 maggio 1975 proprio con lo scopo di abrogare la legge 194 e guidato assieme alla moglie Maria e ai figli anche dopo la sua morte sopraggiunta nel 2020.

In forte contrasto con chi produceva e praticava aborti clandestini negli anni Sessanta e Settanta, Carlo Casini da animatore del referendum sull’aborto si è poi via via dedicato ai Centri per la Vita e alle ultime battaglie negli Anni Duemila su fecondazione assistita, eutanasia, raccolta degli embrioni e tutti i dilemmi etici inseriti in quelli che un tempo venivano definiti all’interno della Chiesa come “valori non negoziabili”.

Attento alla cura a alla dignità della vita, come della persona umana, Casini aprì il primo CAV nel 1975 dando poi il via ad una lunga fila di consultori e cliniche ove aiutare famiglie e donne di ogni ordine e grado: magistrato della Cassazione, parlamentare, presidente del MpV (oggi guidato dalla figlia Marina Casini, ndr), il potenziale prossimo Beato della Chiesa di Gesù si troverà ora al centro della lunga fase di ricerca di tutte quelle «notizie» che possano «favorire o contrastare la fama di Santità» di colui che da oggi verrà definito per la Chiesa nuovo “Servo di Dio Carlo Casini”.