Carlo, chi è il fidanzato di Soleil Sorge?/ Silenzio dopo gli aerei: colpa di Belli?

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip la sua storia con Alex Belli continua a monopolizzare l’attenzione, fuori da questa Soleil Sorge avrebbe una persona speciale ad attenderla. Soleil sarebbe infatti impegnata con un ragazzo a cui più volte nella Casa ha ribadito di essere davvero legata, tanto da provare un vero amore per lui. Lui si chiamerebbe Carlo e, stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, sarebbe un imprenditore siciliano di cui, però, al momento non conosciamo età o cognome, se non che è il proprietario di un’agenzia di eventi ed è molto riservato.

Soleil ha raccontato ai compagni anche alcuni dettagli del loro incontro: “Stavo vivendo con muri e paure ma pronta ad accogliere qualcosa di bello. Questa è la prima volta che una persona riesce a buttarmi queste cose giù con tanta sicurezza. Questa è la cosa che mi stupisce… nonostante io sia giovane ho visto tanto anche non sulla mia pelle” , ha raccontato la Sorge.

Carlo, il presunto fidanzato di Soleil Sorge geloso di Alex Belli?

Nella Casa la presenza di Carlo nella vita di Soleil Sorge è stata dimostrata dall’arrivo di alcuni messaggi aerei che hanno sorpreso l’influencer piacevolmente. Da quei messaggi però sono trascorse ormai tante settimane, durante le quali non sono arrivate altre dediche o gesti romantici. Carlo, insomma, è sparito, e questa potrebbe essere la conseguenza all’avvicinamento di Soleil ad Alex Belli. D’altronde i baci, le carezze sotto le lenzuola, le parole d’amore non devono aver fatto piacere all’uomo. Che abbia deciso di fare un passo indietro?

