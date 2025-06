Tredici anni fa Carlo Conti e Francesca Vaccaro convolavano a nozze unendo per sempre le loro vite. La dedica della moglie commuove i fan

Oggi 16 giugno, di tredici anni fa però, Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono sposati legando la loro vita l’uno all’altra per sempre, si spera, perché anche le coppie più durature potrebbero sempre vedere il loro sentimento calare drasticamente fino alla fine di tutto quanto. Si spera che possano durare il più a lungo possibile anche per il bene del figlio Matteo.

In occasione del loro 13esimo anniversario il conduttore Rai ha deciso di dedicare delle belle parole all’amata moglie. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram: “16 giugno 2012. 13 anni di noi!”, il tutto accompagnato da una foto del loro sposalizio.

E come ha replicato Francesca Vaccaro alla dedica del marito Carlo Conti? “Tutto ciò che voglio è invecchiare con te. Buon anniversario amore mio”. Il loro amore sembra davvero indissolubile, poi coronato dalla nascita del loro adorato figlio Matteo che è sempre nei pensieri di entrambi.

Molti fan hanno fatto gli auguri e le congratulazioni alla coppia, che resistono mentre nel mondo dello spettacolo si sfasciano anche quelle più durature, ma soprattutto Antonella Clerici che è stata determinante per loro due. Infatti, come ha raccontato il conduttore di Sanremo, è stata lei a spingerlo ad andare da Francesca con l’anello di fidanzamento oppure di lasciarla perdere una volta per tutte.