Siamo alle porte di un Festival di Sanremo 2025 quanto mai atteso e, con i giorni ormai agli sgoccioli, Carlo Conti ci regala qualche considerazione sulle prospettive e ambizioni rispetto a quello che sarà la kermesse direttamente in collegamento con Mara Venier nella puntata odierna di Domenica In. Il conduttore parte dalle emozioni del momento: “Sono sereno e tranquillo, spero di aver scelto delle belle canzoni per il Festival di Sanremo come ho provato a fare nelle mie 3 edizioni e come fatto anche da chi c’è stato dopo”.

Non poteva mancare una domanda per certi versi spigolosa di Mara Venier su quello che sarà il Festival di Sanremo 2025. La conduttrice si focalizza infatti su qualche possibile preoccupazione, forse pensando alle varie voci e discussioni che in questi giorni infiammano in rete e tra i media con riferimento ad alcuni protagonisti che presto vedremo sul palco dell’Ariston. “Se mi preoccupa qualcosa? Sinceramente no, è un luogo e show che conosco bene; l’ho fatto per 3 anni dove mi sono divertito tantissimo e abbiamo fatto grandi scoperte. Da Mahmood, Irama e tanti altri… La cosa che mi preme di più è dunque quella di aver scelto delle belle canzoni che possano restare nel tempo”. Il conduttore ha dunque aggiunto: “Questo Sanremo lo dedico all’amicizia, un Festival che voglio condividere con amici e colleghi”.

Sempre a Domenica In, Carlo Conti ammette la difficoltà nel rifilare il ‘no’ ai cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2025. “E’ difficilissimo anche perchè molti sono amici; mi sono sentito quasi in dovere per rispetto all’amicizia e alla carriera di informarli prima che ci fosse l’annuncio al tg sulla lista dei 30. Ovviamente, con la speranza che con il tempo possano aver apprezzato questo gesto… Qualcuno mi ha mandato a quel paese? Penso interiormente sì, poi magari non me l’hanno detto in maniera diretta; ma è umano, può capitare”.

Non poteva poi mancare il ricordo di un amico, di un volto noto della tv più che amato e che ci ha lasciato troppo presto: Fabrizio Frizzi. Sicuramente Carlo Conti, per Sanremo 2025, avrebbe pensato a lui per essere affiancato in questa meravigliosa esperienza: “Fabrizio Frizzi ci sarebbe sicuramente stato, però nel nostro lavoro non conta quanti Sanremo hai fatto ma l’affetto del pubblico; a lui è arrivato in maniera incredibile e credo valga di più di qualsiasi altra cosa”.