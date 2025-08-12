Carlo Conti e la foto virale: Francesca e Pieraccioni scherzano sulla sua “sparizione” al sole. Cos'è successo e i commenti dei fan.

Carlo Conti è arrivato al limite…dell’abbronzatura. In questa calda e torrida estate il conduttore si gode le vacanze con la moglie Francesca che lo ha reso protagonista di una gag incredibilmente esilarante. Cos’è successo? Poche ore fa è comparsa sui social una fotografia pubblicata dalla consorte del conduttore, dove lo si vede seduto a un tavolo a leggere il giornale, con un colorito decisamente scuro, tanto che è difficile distinguerlo dallo sfondo alberato.

“Qualcuno riesce a vederlo? Perché comincia ad essere difficile“, ha scritto Francesca sui social, generando una valanga di commenti dei fan che ironizzano sulla nota abbronzatura del presentatore. Nei commenti è comparso anche l’amico di una vita Leonardo Pieraccioni: “Ma vi rendete conto? Ormai è nero mimetico! Aiutiamo la moglie Francesca Vaccaro a ritrovarlo prima che faccia buio, lo cerca da stamani“, e continua: “Di notte lo perdi. Mettigli un collare con un numero di telefono“.

Carlo Conti fa impazzire i fan: i commenti sotto al post dell’abbronzatura da record

“Dal riflesso dell’orologio,si può dedurre“, scrive un utente sotto alla foto di Carlo Conti. I fan del conduttore si sono meravigliati nel vedere il post di Francesca sui social: “Sarà ora che ritorni un po’ sotto il sole però eh“. Alcuni hanno scritto anche di aver dovuto allargare la foto per capire che ci fosse Carlo Conti in mezzo all’immagine. Il conduttore è in vacanza, ma senza dubbio starà già ragionando per progettare un Festival di Sanremo da sogno per il 2026, selezionando tutti i cantanti per la manifestazione canora. Non solo, attualmente si sta mobilitando anche per le novità di Tale e Quale Show, appuntamento fisso amatissimo dal pubblico. In base alle indiscrezioni, il presentatore potrebbe introdurre elementi nuovi nel format di successo.

