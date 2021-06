Carlo Conti/ “Alla maturità arrivai in barella e in ambulanza, perché…”

In questi giorni migliaia di studenti delle scuole superiori di tutta Italia stanno affrontando gli esami di maturità. Senza gli scritti a causa della pandemia, la maturità 2021 consiste in un colloquio di 60 minuti davanti alla commissione. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno ricordato il loro esame di maturità sulle pagine del settimanale Oggi. Lory Del Santo si presentò in aula con il tacco 12, Massimo Giletti andò a vedere il concerto dei Pink Floyd la sera prima dell’esame e Amadeus riuscì a farsi promuovere perché promise che non avrebbe mai fatto il geometra. Carlo Conti, invece, si presentò all’esame “in barella e in ambulanza perché mi ruppi una gamba pochi giorni prima”. L’unica preoccupazione del conduttore toscano era che l’ambulanza arrivasse in tempo. Carlo Conti si è diplomato con il massimo dei voti 60/60 ma ancora oggi si chiede “se il voto non fu anche un po’ figlio della compassione”.

Top 10, ultima puntata/ Diretta e classiche: Montalbano investigatore più amato

Carlo Conti: il ricordo della maturità e l’anniversario di nozze

Due giorni fa Carlo Conti ha festeggiato il nono anniversario di matrimonio con la moglie Francesca Vaccaro. Per celebrate l’importante ricorrenza, la moglie del conduttore Rai ha pubblicato su Instagram una foto di Carlo Conti all’uscita dall’ospedale dopo il ricovero per Covid lo scorso ottobre. “Sembrerà strano questo post per festeggiare i nostri 9 anni di matrimonio (in verità sono circa 20 d’amore), ci si sarebbe aspettati una bella foto in abito bianco! Questo invece è il momento del tuo rientro a casa dopo il ricovero in ospedale per il Covid”, ha spiegato Francesco. E ha aggiunto: “È stato un momento difficile, ma mai come in quel momento mi sono resa conto di quanto il nostro sentimento è indissolubile e capace di farci scalare montagne più o meno alte sempre mano nella mano”. Carlo Conti, invece, ha pubblicato una foto del giorno delle nozze: “Nove anni dal nostro sì, nove anni dall’inizio della nostra famiglia, sempre e per sempre grazie amore mio”.

LEGGI ANCHE:

Carlo Conti, gaffe con Al Bano e Romina a Top Dieci/ "Bacio dopo Sanremo?". Lei...Carlo Conti: “Covid ti cambia nel profondo”/ “Mesi difficili e stanchezza, ora...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA