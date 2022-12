Carlo Conti, che gaffe in tv: “Babbo Natale non esiste”/ Caos social: “Non si può!”

Carlo Conti, che gaffe! Dice che Babbo Natale non esiste!

Gaffe di Carlo Conti in diretta tv nel corso della puntata natalizia dedicata a “Tale e Quale Show”. Parlando con Gabriele Cirilli del figlio, il conduttore ha rivelato che Babbo Natale non esiste. Una “notizia” arrivata alle 21:13, orario in cui molti bambini sono ancora davanti la tv. Sui social, infatti, la gaffe del conduttore non è stata presa bene. Tanti i messaggi pubblicati su Twitter, a sottolineare l’errore del padrone di casa oggi alla guida di “NaTale e Quale Show“.

“Nooooooooo Carlo Conti sei pazzo a quest’ora dire Babbo Natale non esiste!!!” scrive un utente su Twitter. Un altro commenta: “Carlo Conti che dice in diretta nazionale che Babbo Natale non esiste sto volando vorrei vedere la faccia dei bambini davanti alla tv in questo momento”. Non mancano poi le critiche: “Aiutooooo Carlo Conti come ti viene in mente di dire che Babbo Natale non esiste alle 21.13???” scrive ancora un altro account.

Carlo Conti nel mirino dei social: cosa è successo

Dopo lo scivolone a “NaTale e Quale Show”, il conduttore è stato “bersagliato” da tanti messaggi sui social network e in particolare su Twitter, sempre molto attento a commentare in tempo reale ciò che succede. Un utente scrive: “Carlo Conti ha detto che Babbo Natale non esiste alle 21:10 su Rai 1, dov’è il politically correct quando serve?”.

Il conduttore, dialogando con Gabriele Cirilli, mentre parlava del figlio con la foto sullo sfondo vestito da Babbo Natale, ha chiesto al concorrente se adesso che è cresciuto, il ragazzo sa che Santa Claus non esiste. Parole che non sono andate giù al pubblico, essendo tra l’altro state pronunciate ad un orario in cui moltissimi bambini sono ancora davanti alla tv.

