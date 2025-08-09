Carlo Conti, chi è il conduttore tv ospite questa sera a "Evviva!" di Gianni Morandi: "Voglio ancora regalare leggerezza al pubblico e..."

CARLO CONTI, “SE AD ALLEVARMI FOSSE STATO MIO PADRE NON SO COSA…”

Carlo Conti sarà tra i protagonisti questa sera dell’appuntamento su Rai 1 (a partire dalle ore 21.25 in fascia prime time) con “Evviva!”, lo show in musica condotto da Gianni Morandi, suo amico oltre che collega: infatti nel corso del format, riproposto durante questa programmazione estiva sulla rete ammiraglia, si ripercorre tra musica, amarcord, video di repertorio e volti noti l’anniversario dei 70 anni del servizio pubblico.

E nel ricco parterre di ospiti dell’80enne cantautore e attore non poteva certo mancare il conduttore del Festival di Sanremo oltre che una delle figure più iconiche della Rai degli ultimi anni, che peraltro con Morandi si scambia spesso ospitate e con cui ha un legame molto stretto. Tuttavia Carlo Conti, dopo il successo ottenuto nella kermesse canora nella città ligure, negli ultimi tempi si è aperto anche sul proprio privato e dando anche un orizzonte temporale alla propria carriera.

Infatti, in attesa di assistere stasera all’ospitata di Carlo Conti a “Evviva!”, possiamo riprendere alcune dolci parole che aveva dedicato alla mamma dalle ‘colonne’ dell’edizione web del ‘Corriere della Sera’: anche se la signora Lolette è venuta a mancare più di vent’anni fa, per il 64anne originario di Firenze ha sempre rappresentato il punto di riferimento fondamentale dal momento che, come sappiamo, papà Giuseppe era scomparso a causa di un tumore quando Carlo aveva solo 18 anni. “Senza mia madre Lolette non so se sarei quello che sono” aveva ammesso candidamente al quotidiano milanese in occasione dell’ultima Festa della Mamma, ricordano gli inizi del suo lungo percorso nel mondo dello showbiz e degli eventi, cosa che “non la faceva stare tanto tranquilla” tra serate in giro e lavori nelle tv locali. Poi, sempre nella stessa intervista, una confessione altrettanto forte.

CONTI, “I DUE AMORI DELLA VITA? MIA MOGLIE E LA RAI!”

“Se fosse successo il contrario e ad allevarmi fosse stato mio padre, non so se sarei quello che sono” aveva raccontato Carlo Conti, prendendo spunto per ricordare non solo gli insegnamenti della madre ma anche i sacrifici fatti, crescendolo da sola, per non fargli mancare nulla. “La notte faceva assistenza in ospedale, per poter stare con me di giorno, ma già la mattina andava a fare le pulizie a casa di altri, e sotto Natale aiutava una cartoleria come commessa.

Non si lamentava mai”. E oggi? “In alcuni battibecchi tra mia moglie e Matteo (suo figlio, NdR) rivedo me con la mia mamma”, dal momento che la storica compagna, Francesca Vaccaro, è per il conduttore televisivo toscano non solo una figura materna, ma anche una presenza costante e generosa, “lei ha una marcia in più”.

E se sempre in quell’intervista Carlo Conti rimarcava più volte come mamma Lolette sia stata decisiva per avere successo nel mondo della televisione, parlando a ‘la Repubblica’ e in alcun altri interventi recenti del proprio futuro, il classe 1961 ha lasciato le porte aperte a ogni soluzione, affidando idealmente il proprio ‘destino’ al pubblico: parlando della moglie e della Rai come i due “amori senza fine della sua vita”, Conti aveva spiegato che il suo obiettivo sarà sempre quello di regalare leggerezza ai telespettatori e saranno proprio loro “a decidere quando mi ritirerò”. Invece, a proposito di chi potrebbe essere un domani il suo erede, la risposta arriva immediata: in caso di ricambio generazionale di volti del servizio pubblico, lui vota Stefano De Martino perché, al di là dell’aspetto anagrafico, “è forte e brillante. E poi è anche belloccio…”.