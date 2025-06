La carriera di Carlo Conti parte dalla “sua” Firenze, dove è nato nel 1961. Il conduttore televisivo, uno dei volti più amati della tv, ha cominciato infatti il suo percorso nel mondo dello spettacolo lavorando in radio dopo il diploma. Negli anni Settanta, infatti, ha lavorato per diverse emittenti fiorentine per poi decidere nel 1977 di fondare “Radio Firenze Nova”, cominciando di l’attività di disc jockey e speaker a “Radio Firenze 2000” l’anno successivo. Prima di intraprendere però questa carriera proficua nel mondo delle radio, che poi nel tempo lo ha portato a fare strada in tv, Carlo Conti ha lavorato in banca. Un posso fisso ottenuto dopo il diploma all’istituto tecnico commerciale e statale.

Sanremo 2026, si riunisce il trio toscano? Panariello e Pieraccioni pronti per Conti dopo il misterioso forfa

“Dopo il diploma e l’assunzione in banca a tempo indeterminato, mamma era la donna più felice del mondo, aveva raggiunto lo scopo della sua vita” ha raccontato Carlo Conti tempo fa. La mamma, infatti, era stata costretta a crescere da sola suo figlio dopo la morte del marito, quando il piccolo Carlo aveva solamente 18 mesi. Un vero e proprio dramma per la famiglia, un’infanzia segnata in maniera importante: per questo la donna ha dedicato tutta la sua vita a Carlo. Nonostante il posso fisso e la felicità della mamma, il conduttore sognava la radio.

Con il cuore nel Nome di Francesco 2025, concerto da Assisi con Carlo Conti/ Diretta e cantanti: torna Arisa

Carlo Conti, chi è: “Così ho cambiato vita dopo il lavoro in banca”

Dopo aver lavorato per qualche anno in banca, Carlo Conti ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione, la radio. “Ero arrabbiato con me stesso, mi chiedevo perché mi dovevo svegliare tutte le mattine per andare a fare una cosa che non mi piaceva” ha spiegato il conduttore, che inizialmente lavorava in radio dopo il lavoro d’ufficio in banca. Solamente più avanti ha scelto di tentare la fortuna seguendo il suo cuore, e ci è riuscito.

La televisione è arrivata solamente diversi anni dopo, dopo aver ottenuto giù un grande successo come speaker. Nel 1985 ha esordito in Rai, conducendo un programma musicale e dirigendo, più avanti, diverse trasmissioni comiche. Un percorso che per Carlo Conti non è stato affatto semplice ma che nonostante ciò lo ha portato ad ottenere una popolarità sconfinata e meritata.

Francesca Vaccaro, chi è la moglie di Carlo Conti/ "Ci siamo conosciuti grazie ad Antonella Clerici"