Dopo una carriera da “Don Giovanni”, come lui stesso ha affermato, Carlo Conti è oggi felicemente sposato con la moglie Francesca Vaccaro. “Dalla nostra prima foto insieme del 2002, al viaggio di nozze, al matrimonio, ad oggi“, aveva affermato, “nulla è cambiato, la stima come uomo, poi marito, poi padre e amore grande della mia vita!“. Con queste parole la donna aveva mandato una dedica al celebre conduttore per festeggiare il loro dodicesimo anno di matrimonio.

Tutto è nato negli studi di Domenica In, quando nel 2001 si vedono per la prima volta. Lei era proprio la sua costumista che all’epoca aveva 29 anni. In seguito, i due iniziano una frequentazione anche se Carlo Conti non riusciva a suo dire a portare avanti una storia seria data la sua fama da tombeur de femme. Al Corriere della Sera aveva infatti affermato di soffrire di “Dongiovannite“, e che fino a prima del matrimonio aveva una forte passione per le donne nata a suo dire dall’attaccamento materno per via del fatto che suo padre è morto quando era ancora molto piccolo: “Lei mi ha fatto da babbo e da mamma, ha dedicato la sua vita a tirarmi su al meglio, il suo sogno era il posto fisso“.

Oggi, Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro sono più uniti che mai e nonostante siano passati dodici anni, si amano ancora come all’inizio. Lui stesso, come riporta Elle, le porta il caffè tutte le mattine a letto mentre la domenica tocca a lei. Il loro rapporto si è solidificato ancor di più in seguito alla nascita di Matteo, il loro primo e unico figlio, evento secondo il quale, il conduttore è passato al “noi”. L’unico rimpianto che ha oggi è quello di non aver sposato prima la donna della sua vita. Infatti, si ritiene tanto felice di aver costruito una famiglia con la F maiuscola.

Le nozze tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono avvenute il 16 giugno del 2012 nella splendida chiesa di Cercina, la Pieve di Sant’Andrea dopo che Antonella Clerici lo aveva caldeggiato nel dare l’anello alla donna. A seguirlo in questa cerimonia straordinaria è stato l’attore Leonardo Pieraccioni, uno dei suoi migliori amici nonchè testimone in quella giornata. Nasce poi Matteo nel 2014, un evento che ha scosso ma migliorato le loro vite: “A quel punto la nostra famiglia era completa“.