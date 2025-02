Carlo Conti sarà uno degli ospiti della trasmissione Che Tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio e che andrà in scena domenica 9 Febbraio 2025. Carlo Conti è ormai una personalità molto conosciuta nel mondo della tv ma è sempre molto riservato per quel che riguarda la vita privata. Il conduttore è sposato con Francesca Vaccaro, andiamo a vedere chi è.

Francesca Vaccaro è un’ex costumista della Rai che al momento lavora con un brand sostenibile che ha sede in Toscana. I due inizialmente si erano conosciuti agli inizi degli anni Duemila, ma dopo un pò che si frequentavano la loro storia giunse al termine. Successivamente è iniziata la storia con Roberta Molise e dopo quattro anni i due si sono lasciati e Carlo Conti è tornata con Francesca.

I due si sono poi sposati nel 2012 e nel 2014 è nato Matteo, unico figlio di Carlo Conti che si è sposato all’età di 51 anni ed ha avuto il figlio a 53 anni. Raramente Carlo Conti si è sbilanciato parlando della sua famiglia, ma ha parlato recentemente e ha raccontato del suo rapporto con la famiglia.

Carlo Conti e la storia del suo matrimonio con Francesca Vaccaro

Carlo Conti ha raccontato cosi la sua storia ai microfoni del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli: “Francesca l’avevo conosciuta ai tempi di Domenica In, poi ho fatto il ragazzaccio, poi ho detto basta e per fortuna lei era ancora li”. Carlo ha raccontato un aneddoto riguardo chi l’ha convinto a sposarsi: “Antonella Clerici mi ha dato un ottimo consiglio, mi disse ‘Ora basta, le porti il brillozzo e le dici ti sposo’. Alla fine ha avuto ragione e sono successe tante altre cose belle”.

In passato raccontandosi al Corriere della Sera Carlo ha raccontato di aver sofferto da giovane, ed era una sorta di don giovanni, per Carlo una passione per le donne nata dal legame con la madre, figura fondamentale nel corso della sua vita: “Mio babbo è morto che avevo 18 mesi e lei mi ha fatto da babbo e da mamma”.

L’uomo ha raccontato che i due storici amici come Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, inizialmente non credevano che lui si sarebbe sposato: “Quando ho parlato di matrimonio non ci credeva nessuno dei due, io non avevo mai convissuto prima, ero quello solitario e stavo bene anche da solo”. I due sono molto legati al piccolo Matteo che – come precisato da Carlo Conti – non sarà presente all’Ariston a Sanremo.