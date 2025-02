Carlo Conti condurrà anche il Festival di Sanremo 2026? Una frase scatena il gossip

Carlo Conti sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2026? La conferma ufficiale non è ancora arrivata, eppure pare che lo stesso conduttore lo abbia spoilerato in diretta su Rai Uno durante la terza serata di Sanremo 2025. È stata una battuta di Conti, ripetuta in più di un’occasione, a mettere in moto quella che sembra essere più di una semplice indiscrezione.

SANREMO 2025/ Tutto spento, da Conti a “Settembre” è la tv che fa ascolti e non crea problemi

Il conduttore, in attesa della discesa di Miriam Leone dalla scalinata col suo terzo abito, ha infatti ammesso che sarebbe meglio far istallare un ascensore in cima alle scale. Così ha dichiarato: “Sai cosa faccio il prossimo anno? Suggerisco di far portare l’ascensore, quello di Tale e Quale”. È bastata questa affermazione a mettere in modo il popolo del web, che ha subito ritrovato in queste parole la velata conferma che Conti sarà alla conduzione anche il prossimo anno. La reazione? Non proprio positiva.

ABITI SANREMO 2025 CARLO CONTI, KATIA FOLLESA, ELETTRA LAMBORGHI/ 3a serata: trasparenze, velo e strascico

Conti confermato a Sanremo? La reazione del web

Tanti i commenti di fronte a quello che sembra essere uno spoiler sul prossimo anno di Sanremo. C’è chi ha scritto: “Il prossimo anno? Ha firmato anche per il 2026? Non rispondete, non voglio rovinarmi il sonno!”; e ancora “Sbaglio o Conti ha appena confermato che sarà alla conduzione anche nel 2026?”, “CarloCò torna anche l’anno prossimo, ditemi che non è vero!” A Conti, d’altronde, si sta lamentando una conduzione molto asciutta e spesso troppo veloce; tuttavia, gli ascolti continuano a premiarlo. Non resta che attendere la conferma dai canali ufficiali del festival.

Perchè Samuele Parodi viene chiamato il bambino che sa tutto?/ Massimo esperto di Sanremo arriva all'Ariston