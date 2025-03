Carlo Conti ha deciso di rinunciare alla conduzione dei David di Donatello 2025. Al timone delle ultime sette edizioni della cerimonia, questa volta è stato costretto a fare un passo indietro e non prendere parte alla prestigiosa serata dedicata al cinema italiano. Il motivo? Una fitta agenda di impegni televisivi, tra cui il nuovo programma Ne vedremo delle belle in onda su Rai Uno a partire da sabato 22 marzo 2025, dedicato alle showgirl di un tempo.

Sanremo trasloca? Nuova città e possibile cambio nome del Festival/ La preoccupazione della Rai

Chi conduce David di Donatello 2025 al posto di Carlo Conti? Il nome del sostituto

Quest’anno i David di Donatello festeggiano i primi 70 anni di storia. Dopo il forfait di Carlo Conti, i Vertici Rai si sono messi subito alla ricerca di un degno sostituto. Secondo le informazioni raccolte dal portale TvBlog, i due nomi più accreditati sarebbero Mika ed Elena Sofia Ricci. Dopo il successo come giudice a X Factor e la conduzione di Stasera Casa Mika su Rai Due, il libanese è rimasto nel cuore degli spettatori per la sua capacità di intrattenere con disinvoltura. La sua presenza alla serata di premiazione potrebbe avvicinare anche un pubblico più giovane. Elena Sofia Ricci non ha bisogno di presentazioni: ha sempre dimostrato di sapersi destreggiare con professionalità ed eleganza anche alla conduzione.

Sanremo, il Comune contrasta la Rai: lanciato il bando per organizzare il Festival/ Cosa succederà ora

David di Donatello tutto nuovo senza Carlo Conti? Il rinnovamento è previsto

Nel corso degli anni, la cerimonia ha spesso subito critiche per il formato troppo istituzionale e poco coinvolgente. Anche in termini Auditel non è che sia mai andato benissimo. Forse con la rinuncia di Conti alla conduzione, la Rai potrebbe studiare un nuovo equilibrio tra intrattenimento e e celebrazione. Nel frattempo, Carlo si prepara alla sua sfida contro Maria De Filippi. Il nuovo varietà Ne vedremo delle belle andrà in onda nella stessa serata del Serale di Amici 24 e i due conduttori, amici di lunga data, si troveranno faccia a faccia in una sfida a colpi di share. Riuscirà Conti a tenere testa alla regina di Canale Cinque?