Carlo Conti dimesso dall’ospedale/ Foto, dopo il Covid sogna ritorno a Tale e Quale

Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale dopo che il suo ricovero negli scorsi giorni aveva preoccupato i fan. Il noto conduttore era stato colpito dal Coronavirus che lo aveva costretto a condurre la penultima puntata di Tale e Quale Show 2020 da casa. Le condizioni poi si erano aggravate con Conti che era stato costretto al ricovero in ospedale anche se non al centro di una situazione disperata. Su Instagram ha voluto rassicurare tutti postando una foto che lo vedeva tornare finalmente a casa, dimesso dopo alcuni giorni di paura: “Verso casa. Home sweet home. Buon lavoro a medici e infermieri. Forza! Ps State attentissimi“, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

Carlo Conti dimesso dall’ospedale, venerdì a Tale e Quale Show?

Le condizioni di Carlo Conti sono migliorate tanto che il conduttore è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per il Covid-19. Al momento non ci sono informazioni di più, ma appare davvero difficile pensare che possa tornare alla conduzione di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo già da venerdì. La possibilità più concreta pare il ritorno alla conduzione da casa, per dare anche un segnale agli italiani che vivono un momento veramente molto complicato. Ciò che appare certo però è che Conti sia fuori pericolo, dopo che aveva fatto prendere un grande spavento a tutti i suoi fan, annunciando la sua degenza in ospedale in seguito alla positività da Coronavirus.

