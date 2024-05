Carlo Conti direttore artistico di Sanremo 2025/ “Cercherò di riprendere il lavoro fatto da Amadeus”

Carlo Conti direttore artistico del Festival di Sanremo per due anni

Carlo Conti è il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo. Dopo la scelta di Amadeus di dire addio al Festival e alla Rai, dopo tanti nomi accostati alla kermesse canora, è arrivato l’annuncio ufficiale con una nota diffusa dalla Rai nell’edizione delle 8 di oggi, mercoledì 22 maggio 2024, del Tg1, Carlo Conti ha così accettato il ruolo di direttore artistico e conduttore non solo di Sanremo 2025, ma anche dell’edizione 2026. Un accordo biennale, dunque, quello tra il conduttore toscano e la Rai che ha deciso di puntare su uno dei nomi più amati dal pubblico e che, già in passato, ha ricoperto tale tuolo.

“Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea“, si legge in una nota Rai: “Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità”.

Carlo Conti direttore artistico di Sanremo 2025. le parole del conduttore

Insieme alla nota Rai che ha ufficializzato l’arrivo a Sanremo 2025 di Carlo Conti, sono arrivate anche le prime dichiarazioni del conduttore toscano che non nasconde il proprio entusiasmo per l’importante esperienza che sta per affrontare svelando di voler portare avanti il lavoro fatto prima da Claudio Baglioni e poi da Amadeus.

“I Conti tornano. Ritorno a Sanremo dopo sette anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto, portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e delle cinque alla grandissima da Amadeus. La musica come sempre sarà protagonista, sarà al centro, la musica attuale che piace. Speriamo di fare un bel lavoro e di continuare questa meravigliosa tradizione per questo evento che unisce tutti davanti alla tv”, le parole di Conti che svela di aver accettato l’incarico per l’affetto che lo lega alla Rai.

