Carlo Conti sempre più innamorato di sua moglie Francesca: le consegna un fiore in diretta tv e…

Carlo Conti sempre più romantico e innamorato. D’altronde oggi non è solo la serata cover a Sanremo 2025, ma è anche San Valentino. Quale occasione migliore per fare una dolce dedica alla moglie Francesca Vaccaro? Dopo l’esibizione di Francesca Michielin e Rkomi, sulle note de La nuova stella di Broadway di Cremonini, arriva la consegna dei fiori e Carlo Conti ne ‘ruba’ uno dal mazzo per consegnarlo alla sua dolce metà seduta in prima fila.

La dedica, semplice e genuina, guadagna gli applausi di tutto all’Ariston. “Oggi è San Valentino e allora questo fiore lo dò alla mia mia mogliettina…”, sottolinea orgoglioso Carlo Conti. “Sei lo spettacolo più bella della mia vita”, la dedica del presentatore.

Carlo Conti conquista l’Ariston con la dedica alla moglie Francesca Vaccaro

Francesca Vaccaro sorride al suo grande amore, per il gesto in diretta tv. Non è la prima volta in questo Festival che Carlo Conti si avvicina alla sua dolce metà per omaggiarla con un gesto romantico. E’ anche un modo per darle il giusto risalto, dato che è sempre stata al suo fianco in questo Festival di Sanremo, benché mantenga un profilo basso con una presenza discreta.

Si è infatti vista pochissimo in queste serate e la prima inquadratura è arrivata grazie all’insistenza del figlio Matteo, che aveva addirittura scritto un messaggio al padre per chiedergli di inquadrare mamma Francesca. “Non si vede mai, perché?”, aveva chiesto deluso Matteo. Detto fatto, Carlo Conti si è fatto subito perdonare tributandola al meglio.