CARLO CONTI/ Dopo le “molestie” in diretta cosa può aspettarsi? (Tale e Quale Show)

Carlo Conti tornerà stasera, venerdì 18 ottobre, a condurre il programma più celebre per le imitazioni: “Tale e Quale Show“. Il conduttore fiorentino – che si pensa diventerà una leggenda nella storia della televisione italiana – si mostra sempre molto vicino al suo pubblico, che prontamente ringrazia già agli esordi della scorsa puntata: “Puntata emozionante che ha fatto diventare il nostro show il varietà più visto della settimana”. Dopo una piccola caduta degli ascolti infatti, è bastata una puntata per far guadagnare terreno al suo programma: 4 milioni 30 mila telespettatori, pari al 19,7 di share. A dargli una bella “mano” è stata anche una delle concorrenti, Eva Grimaldi, dopo un gesto piuttosto “equivoco”, che ha fatto davvero scalpore. Dopo la classica presentazione alla sua esibizione infatti – in cui si sarebbe calata nei panni di Boney M. – Conti si accinge a salutare l’attrice 58enne “Saluto Eva..” Ma a interromperlo è proprio l’audace concorrente, intimandogli di aspettare: “Aspetta Carlo…” e, poco dopo, accade l’impensabile!

Carlo Conti, molestia in diretta?

Ecco le parole che hanno preceduto il gesto, ampiamente discusso e criticato sui social :“Carlo una volta ti ho toccato la natica ed è andata bene, la seconda volta ti ho toccato l’altra natica ed è andata bene, ora mi tocca…” E con un bell’ “E vai!” strizza i gioielli del conduttore, visibilmente imbarazzato. Dopo poco – e dopo le scuse alla moglie del presentatore – arrivano tempestivi i commenti sui social da parte degli utenti, scossi e perlopiù turbati dalla palpatina. L’opinione di molti nel pubblico del web è infatti che Carlo Conti abbia in realtà ricevuto una vera e propria molestia, pur trattandosi di uno scherzo. Il punto centrale della discussione è: quali sarebbero state le conseguenze se al suo posto ci fosse stata una donna? Ad aprirsi dunque un vero e proprio dibattito, che la Grimaldi non si sarebbe mai immaginata di scatenare, avendo fatto il gesto con molta leggerezza. Prenderà con altrettanta leggerezza tutte le critiche ricevute, lasciando scivolare l’accaduto nel dimenticatoio? O affronterà seriamente la questione, giustificando il suo gesto improvviso? Non resta che aspettare la puntata di stasera, che – si spera – sarà ugualmente “piccante”.

Carlo Conti dopo “Tale e Quale Show”

In un’ intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo Carlo Conti ha rivelato dettagli importanti sulla sua vita personale e sulle prossime avventure televisive. Il conduttore ha lasciato trapelare un piccolo scoop, che già ha fatto molto discutere. Al momento è impegnato con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello in un tour teatrale che sta girando tutta Italia e probabilmente tra non molto vedremo lo spettacolo anche in televisione “E chissà che un giorno non diventi un format per il piccolo schermo…”. Niente di già messo in pratica, precisa il conduttore toscano, ma l’idea c’è: “Ne abbiamo parlato, ma al momento preferiamo il teatro e il contatto diretto con il pubblico…”. Inoltre, il conduttore ha dichiarato che prossimamente sarà alla guida dello “Zecchino D’oro“, fianco a fianco con Antonella Clerici: “In occasione della serata finale del 7 Dicembre dividerò la scena con la mia amica e collega Antonella Clerici…” Insomma, tra teatro e televisione Carlo Conti dimostra costantemente di saper tenere il palco con maestria, capace di non far mai annoiare il suo amato pubblico.



