Carlo Conti e il gesto romantico per Francesca Vaccaro/ “Le dico ogni giorno che…”

Carlo Conti festeggia l’anniversario di matrimonio con Francesca Vaccaro: “Prima di lei…”

Carlo Conti festeggia l’anniversario di matrimonio con Francesca Vaccaro. Il popolare conduttore si è sposato il 16 giugno 2012. La coppia ha anche un figlio Matteo che oggi ha otto anni. La storia d’amore tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro è iniziata quando il conduttore era al timone di Domenica In mentre Francesca era aiuto costumista. Carlo si accorse subito di questa ragazza acqua e sapone e finì per perdere la testa. La proposta è arrivata dopo 10 anni da quel primo incontro e Carlo Conti in un’intervista al Settimanale Chi ha spiegato il motivo: “Esiste una vita prima e una vita dopo Francesca perché grazie a lei sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutto ed ero solo a uno che comprende un’altra persona. Prima di lei avuto solo un fidanzamento lungo durato otto anni con Ilaria.. Ho trascorso lunghi periodi da single, mi piaceva essere libero, non avere punti di riferimento”.

Poi però qualcosa è cambiato nella vita di Carlo Conti. Il conduttore si è sentito pronto a condividere la sua vita con un’altra persona. Carlo ha subito pensato che fosse Francesca quella persona che l’atteso per dieci anni. Fu proprio Antonella Clerici a dare un suggerimento importante: “Fu lei a dirmi “o vai da lei con l’anello di fidanzamento e dici che fai sul serio oppure non ti avvicinare”. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Lei è rimasta sorpresa. Eravamo ad un bivio e non potevamo continuare così”, ha spiegato.

Carlo Conti ha rivelato anche qualche dettaglio in più sul matrimonio con Francesca Vaccaro. Nell’intervista al Settimanale Chi, il popolare conduttore ha raccontato di aver fatto un discorso alla fine del pranzo nuziale ringraziando i genitori della moglie: “Ho ringraziato i genitori di Francesca per averla messa al mondo. Loro sapevano che avrei fatto sul serio, alla fine sono un bravo ragazzo”. La vita di Carlo Conti è poi cambiata con la nascita del figlio Matteo. Lui rappresenta il punto di riferimento della sua vita e ha sovvertito le sue priorità: “Sono cambiate le mie scelte professionali come quella di non fare Sanremo quattro e cinque e lasciare L’eredità, vivere a Firenze per farlo crescere e fargli frequentare le scuole qui”.

Con Francesca Vaccaro nessun litigio confida Carlo Conti che si definisce un uomo molto tranquillo e anche romantico. Tutte le mattine è solito svegliare la moglie portandole il caffè a letto: “Le dico ogni giorno che è bella, le porto il caffè a letto, sul telefonino l’ho salvata come amore, ci amiamo come il primo giorno e anzi è un sentimento che cresce”, ha rivelato.











