Ne giorno della ricorrenza della festa della mamma, Carlo Conti ha preso la parola rievocando la sua madre Lolette, una donna capace di trasmettere grandi insegnamenti e soprattutto valori, a maggior ragione se si considera che il conduttore toscano ha perso il padre da piccolissimo. E a tal proposito, in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Conti ha spiegato: “Non so se sarei la persona che sono, se a crescermi fosse stato mio padre”. Una madre esemplare, che ha cresciuto Carlo Conti con sacrifici e voglia, e nella moglie Francesca Vaccaro, Conti sembra aver rivisto qualcosa di lei:

“Francesca è molto materna, ha una marcia in più. Se il buon Dio avesse dato anche a noi uomini la possibilità di partorire, saremmo meno numerosi ma sicuramente più rispettosi verso le donne” ha detto tra le colonne del quotidiano.

Carlo Conti sulla madre: “Era una roccia e non si lamentava mai”

Riguardo alla drammatica scomparsa della madre Lolette, Carlo Conti ha rivelato anche come la donna fosse sempre pronta a sacrificarsi per il bene della famiglia. E di lavori ne ha fatti in abbondanza, sempre pronta a fare di tutto per il bene dell’attuale conduttore Rai.

“La notte faceva assistenza in ospedale, per poter stare con me di giorno, ma già la mattina andava a fare le pulizie a casa di altri, e sotto Natale aiutava una cartoleria come commessa. Non si lamentava mai” ha ammesso il presentatore toscano. Tra i tanti insegnamenti, uno in particolare è rimasto nel cuore di Carlo Conti: “L’onestà e il rispetto per gli altri, oltre che guardare sempre chi sta peggio di te, non chi sta meglio” le parole del conduttore che qualche tempo fa ha svelato un segreto sulla sua abbronzatura.