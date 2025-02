Carlo Conti e Katia Follesa, la gag a Sanremo 2025 scatena le polemiche del pubblico: ecco perché

L’arrivo di Katia Follesa sul palco del Festival di Sanremo 2025 durante la terza serata è stato caratterizzato da una esilarante gag che non è però piaciuta a tutto il pubblico di Rai 1. La comica, nota per le sue freddure e battute talvolta audaci, ha esordito proprio con una stoccata piccante ai danni del conduttore, chiedendogli se fosse così veloce, come sta dimostrando sul palco dell’Ariston, anche in campi più intimi. “Tutto tutto fai veloce? C’è tua moglie qua in sala? – ha chiesto la comica, che ha poi aggiunto – È a casa già pronta che tu hai tre secondi…”

Carlo Conti ci ha riso su, lasciando ancora spazio alla gag di Katia Follesa. La comica ha allora parlato di dieta, dimagrimento e sacrificio, sempre in chiave ironica: “Per affrontare al meglio questa esperienza accanto a te ho voluto prepararmi e rimettermi in forma. Ho fatto tantissima ginnastica…” ha raccontato a Carlo Conti, iniziando dunque ad agitare le braccia per mettere chiaramente in evidenza il contrasto con quanto appena dichiarato.

Perché Carlo Conti ha sollevato le critiche del web

Di fronte a questa immagine, Carlo Conti è intervenuto per far notare a Katia Follesa che era meglio per lei abbassare le braccia e salutare in un altro modo il pubblico. Una battuta, evidentemente preparata a tavolino, che però non è piaciuta ad alcuni telespettatori, che l’hanno anzi trovata quasi offensiva. Tra i commenti, ecco allora che si legge: “Partono malino #CarloConti e #Katiafollesa insieme? Lei fa la battuta su lui colpendolo su durata quindi la virilità; lui le dice di non sollevare le braccia per la ciccia cadente. Fanno ridere? Ni! Potevano fare di meglio dai”. E ancora: “Carlo Conti ha seriamente appena detto alla Follesi di non agitare le braccia? Sono agghiacciata!”, “Battuta sul corpo di Katia grandissimo Carlo ora verrai massacrato”, fa infine notare un altro utente.

